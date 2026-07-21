Una fiesta pese a la derrota en la final: Argentina declara día festivo

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Una fiesta pese a la derrota en la final: Argentina declara día festivo

A pesar de que la selección argentina perdió ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en subcampeona, el presidente Javier Milei sorprendió a todos con una decisión inesperada. En su cuenta de X (antes Twitter), anunció que declararía un día festivo en el país para celebrar el logro del equipo.

Zamin.uz Esta declaración del presidente argentino presenta las supersticiones futbolísticas que le impidieron asistir a la final y su evaluación sobre la participación del equipo.

El inesperado post de Javier Milei en X

En el mensaje, que para muchos parecía escrito tras una victoria, el presidente argentino escribió:

«Teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con la celebración del éxito de la selección argentina, y dependiendo de la decisión de los jugadores y el cuerpo técnico de realizar un día de fiesta, informo al público que ese día será declarado feriado».

¿Por qué el presidente no fue a la final? (Superstición futbolística argentina)

Milei no siguió el partido decisivo desde el palco oficial del estadio MetLife en Nueva Jersey. Anteriormente había declarado que vería la final desde la residencia oficial del presidente argentino.

Detrás de esto se esconde una vieja superstición argentina profundamente arraigada:

  • Supersticiones y costumbres: Se cree que todos los partidos de la selección deben verse desde un lugar específico y con un círculo de personas determinado, de lo contrario, la suerte podría cambiar.

  • Siguiendo los pasos del predecesor: Con este paso, Milei siguió los pasos del expresidente Alberto Fernández, quien no asistió a la final en Qatar 2022, donde Argentina ganó su tercer título mundial.

  • El mayor miedo: El mayor miedo de cualquier funcionario en Argentina es ser etiquetado como una «fuente de mala suerte» para el equipo.

«Cuando las emociones se calmen, se reconocerá el valor de este logro»

A pesar de la derrota, Milei Radio Mitre en una declaración a la radio (cuya entrevista también fue cubierta por TyC Sports ), destacó que los alumnos de Lionel Scaloni dejaron una lección importante.

El presidente señaló:

  • Una vez que las pasiones se calmen, la gente comprenderá plenamente lo grande y significativo que es el logro de este equipo.

  • El día festivo se declarará el día en que los miembros del equipo y el cuerpo técnico decidan oficialmente celebrar el título de subcampeón.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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