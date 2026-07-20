Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирди
Нью-Жерсидаги ЖЧ–2026 финали Аргентина учун оғриқли якунланди. Амалдаги жаҳон чемпиони Испанияга мағлуб бўлиб, кубокни рақибига топширди, аммо Лионель Скалони ўйиндан кейин шогирдларини танқид қилиш ўрнига уларга чуқур миннатдорлик билдирди.
Аргентина бош мураббийи мағлубиятни муносиб қабул қилиш ҳам буюк жамоанинг белгиси эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, финал натижаси футболчиларнинг мусобақа давомида босиб ўтган йўлини қадрсизлантирмайди.
«Биз хафамиз, аммо боримизни бердик»
Финалдан кейин Луис де ла Фуэнте ва Испания футболчиларини табриклаган Скалони жамоасининг ҳаракатларини юқори баҳолади.
«Биз хафа бўлдик, лекин боримизни бердик. Бу ерга келиш учун босиб ўтган йўлимиз ҳақида кўп нарса айтишим мумкин, аммо ҳозир бунинг маъноси йўқ. Сўнгги дақиқагача курашган йигитларга фақат миннатдорлик билдираман», — деди мураббий.
Скалонининг таъкидлашича, Аргентина футболчилари финалгача етиб келиш учун катта меҳнат қилди. У жамоанинг турнир давомидаги кураши ва бирдамлигини ўзи учун энг муҳим натижалардан бири деб ҳисоблайди.
«Ғалабада ҳам, мағлубиятда ҳам буюк жамоамиз»
Аргентина 2022 йилда Қатарда ўтказилган мундиалда жаҳон чемпиони бўлганди. ЖЧ–2026да эса жамоа яна ҳал қилувчи баҳсгача етиб келди, аммо бу сафар соврин Испанияга насиб этди.
Скалони мағлубиятдан кейин ҳам жамоасининг қадриятлари ўзгармаганини айтди.
«Биз ғалабада ҳам, мағлубиятда ҳам буюк жамоамиз. Бугун мағлубиятни ҳам муносиб қабул қила олишимизни кўрсатдик».
Мураббийнинг фикрича, чемпионликдан айрилгани Аргентинанинг сўнгги йилларда эришган натижаларини йўққа чиқармайди. Аксинча, яна бир бор финалга чиқишнинг ўзи катта меҳнат ва барқарорлик талаб қилади.
Скалони жавобгарликдан қочмади
Бош мураббий финалда содир бўлган воқеалар учун масъулиятни ўз зиммасига олишини ҳам таъкидлади. Бироқ у битта мағлубият сабаб жамоа босиб ўтган йўлни унутиб қўйиш нотўғри бўлишини айтди.
«Биз содир бўлган воқеалар учун жавобгарликни ўз зиммамизга оламиз. Аммо бу бизни бу ерга келиш учун нималарга эришганимизни унуттирмаслиги керак».
Скалони Аргентина футболчилари мамлакат халқи учун майдонда бор кучини берганини алоҳида қайд этди.
«Бу жамоа халқимиз ва мамлакатимиз учун ажойиб намунадир. Баъзида сен ҳам ютқазасан. Бу футбол».
«Иккинчи ўринни унутмайман»
Аргентина финалда чемпионликни қўлга кирита олмаган бўлса-да, Скалони кумуш медални ҳам қадрлаш кераклигини таъкидлади.
«Иккинчи ўринни эгаллаганимизни унутмайман, чунки бу даражага эришиш жуда қийин. Албатта, чемпион бўлишни хоҳлардик, аммо ҳозир ҳис қилаётган ягона нарсам — миннатдорлик».
Унинг сўзларига кўра, жамоа баъзан яхши, баъзан эса кутилганидан пастроқ ўйнаши мумкин. Бироқ футболчилар бор имкониятини ишга солган бўлса, уларни айблаш қийин.
Аргентина мағлуб бўлди, аммо бошини эгмади
Испания ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Аргентина эса мусобақани кумуш медаллар билан якунлади.
Скалони финалдан кейин баҳона изламади, футболчиларини танқид қилмади ва рақиб ғалабасини муносиб қабул қилди. Унинг асосий хулосаси оддий эди: кубок қўлдан кетиши мумкин, аммо жамоанинг меҳнати, бирлиги ва босиб ўтган йўли унутилмайди.
…