Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирди

·1·Спорт
Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирди

Нью-Жерсидаги ЖЧ–2026 финали Аргентина учун оғриқли якунланди. Амалдаги жаҳон чемпиони Испанияга мағлуб бўлиб, кубокни рақибига топширди, аммо Лионель Скалони ўйиндан кейин шогирдларини танқид қилиш ўрнига уларга чуқур миннатдорлик билдирди.

Аргентина бош мураббийи мағлубиятни муносиб қабул қилиш ҳам буюк жамоанинг белгиси эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, финал натижаси футболчиларнинг мусобақа давомида босиб ўтган йўлини қадрсизлантирмайди.

«Биз хафамиз, аммо боримизни бердик»

Финалдан кейин Луис де ла Фуэнте ва Испания футболчиларини табриклаган Скалони жамоасининг ҳаракатларини юқори баҳолади.

«Биз хафа бўлдик, лекин боримизни бердик. Бу ерга келиш учун босиб ўтган йўлимиз ҳақида кўп нарса айтишим мумкин, аммо ҳозир бунинг маъноси йўқ. Сўнгги дақиқагача курашган йигитларга фақат миннатдорлик билдираман», — деди мураббий.

Скалонининг таъкидлашича, Аргентина футболчилари финалгача етиб келиш учун катта меҳнат қилди. У жамоанинг турнир давомидаги кураши ва бирдамлигини ўзи учун энг муҳим натижалардан бири деб ҳисоблайди.

«Ғалабада ҳам, мағлубиятда ҳам буюк жамоамиз»

Аргентина 2022 йилда Қатарда ўтказилган мундиалда жаҳон чемпиони бўлганди. ЖЧ–2026да эса жамоа яна ҳал қилувчи баҳсгача етиб келди, аммо бу сафар соврин Испанияга насиб этди.

Скалони мағлубиятдан кейин ҳам жамоасининг қадриятлари ўзгармаганини айтди.

«Биз ғалабада ҳам, мағлубиятда ҳам буюк жамоамиз. Бугун мағлубиятни ҳам муносиб қабул қила олишимизни кўрсатдик».

Мураббийнинг фикрича, чемпионликдан айрилгани Аргентинанинг сўнгги йилларда эришган натижаларини йўққа чиқармайди. Аксинча, яна бир бор финалга чиқишнинг ўзи катта меҳнат ва барқарорлик талаб қилади.

Скалони жавобгарликдан қочмади

Бош мураббий финалда содир бўлган воқеалар учун масъулиятни ўз зиммасига олишини ҳам таъкидлади. Бироқ у битта мағлубият сабаб жамоа босиб ўтган йўлни унутиб қўйиш нотўғри бўлишини айтди.

«Биз содир бўлган воқеалар учун жавобгарликни ўз зиммамизга оламиз. Аммо бу бизни бу ерга келиш учун нималарга эришганимизни унуттирмаслиги керак».

Скалони Аргентина футболчилари мамлакат халқи учун майдонда бор кучини берганини алоҳида қайд этди.

«Бу жамоа халқимиз ва мамлакатимиз учун ажойиб намунадир. Баъзида сен ҳам ютқазасан. Бу футбол».

«Иккинчи ўринни унутмайман»

Аргентина финалда чемпионликни қўлга кирита олмаган бўлса-да, Скалони кумуш медални ҳам қадрлаш кераклигини таъкидлади.

«Иккинчи ўринни эгаллаганимизни унутмайман, чунки бу даражага эришиш жуда қийин. Албатта, чемпион бўлишни хоҳлардик, аммо ҳозир ҳис қилаётган ягона нарсам — миннатдорлик».

Унинг сўзларига кўра, жамоа баъзан яхши, баъзан эса кутилганидан пастроқ ўйнаши мумкин. Бироқ футболчилар бор имкониятини ишга солган бўлса, уларни айблаш қийин.

Аргентина мағлуб бўлди, аммо бошини эгмади

Испания ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Аргентина эса мусобақани кумуш медаллар билан якунлади.

Скалони финалдан кейин баҳона изламади, футболчиларини танқид қилмади ва рақиб ғалабасини муносиб қабул қилди. Унинг асосий хулосаси оддий эди: кубок қўлдан кетиши мумкин, аммо жамоанинг меҳнати, бирлиги ва босиб ўтган йўли унутилмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Бугун, 15:58Родри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилдиРодри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 15:30Мбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганМбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганБугун, 14:58Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиЛамине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиБугун, 14:35Испания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиИспания жаҳон чемпиони: Нико Виллиаms ғалабани Неймар учун бағишладиБугун, 14:19Реал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиРеал Мадрид ва Майкл Олисе: Флорентино Перез янги “Галактико” учун ҳаракат бошладиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди