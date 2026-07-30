Un padre elige un método insólito para alejar a su hija de la comida rápida

En las redes sociales, el método insólito utilizado por un padre para animar a su hija a comer sano llamó la atención de muchos usuarios. Le mostró a su hija una "imagen" dentro del abdomen de los alimentos consumidos a través de una animación informática similar a una ecografía.

Sin embargo, las imágenes que aparecen en el vídeo no son el resultado de un examen médico real. Consisten en una animación preparada con el fin de explicar al niño la diferencia entre alimentos saludables y nocivos de una manera sencilla y divertida.

Este vídeo está siendo ampliamente discutido en las redes sociales. Muchos usuarios destacan que un enfoque tan creativo puede ser uno de los métodos eficaces para formar el hábito de una alimentación saludable en los niños. Algunos especialistas también señalan que en la crianza de los hijos, motivar a través de explicaciones y métodos divertidos, en lugar de solo prohibiciones, a menudo da mejores resultados.