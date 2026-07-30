Volvo abandona los sistemas lidar y Elon Musk afirma que ya lo había advertido

Se ha producido otro cambio importante en el mercado de la automoción en cuanto a los enfoques de las tecnologías de conducción autónoma. Según Ixbt.com, la famosa empresa sueca Volvo ha decidido dejar de utilizar oficialmente los sensores LiDAR en sus modelos EX90 y ES90. Esta decisión ha sido interpretada de diversas maneras en distintos mercados y ha captado la atención de los aficionados al motor y de los expertos del sector. Así lo informa Ixbt.com informa .

El motivo principal de este drástico cambio se atribuye a los problemas financieros de Luminar, socio de Volvo y proveedor de los sensores. En concreto, debido a que Luminar se enfrentó a un proceso de bancarrota en sus operaciones, no pudo seguir suministrando estos equipos esenciales para los vehículos. Como resultado, Volvo se ve obligada a prescindir de esta tecnología y a eliminar gradualmente el sistema.

Los clientes en Noruega recibirán una compensación

Los intereses de los compradores tampoco han quedado al margen tras estos cambios tecnológicos. En particular, se estableció que se entregará una indemnización de 1 800 euros a los compradores del mercado noruego por las funciones prometidas que finalmente no pudieron materializarse. Casos como este demuestran que los problemas con los proveedores en la industria automotriz terminan afectando directamente a los consumidores.

El director de Tesla, Elon Musk, también reaccionó a la situación en su página de red social. Escribió en su cuenta de X: «Intenté advertirles. Los coches se conducen mediante redes neuronales y sensores ópticos. Lo mismo se aplica a los vehículos robotizados».

La visión crítica de Elon Musk sobre la tecnología lidar

Elon Musk es conocido por haber expresado anteriormente opiniones muy negativas sobre los sistemas lidar. Anteriormente había calificado esta tecnología como una «iniciativa inútil». El fundador de Tesla cree firmemente que para crear sistemas de conducción autónoma no se necesitan costosos sensores lidar, y que el enfoque principal debe centrarse en la AI y las cámaras.

En la actualidad, en la industria de la automoción siguen existiendo dos enfoques diferentes para el desarrollo de sistemas de conducción autónoma. Un grupo de empresas confía en el lidar y los radares, mientras que Tesla y sus seguidores intentan demostrar que se pueden lograr grandes resultados utilizando únicamente sensores ópticos y redes neuronales.

El abandono de los lidar por parte de Volvo y la bancarrota de Luminar suponen otro giro crucial en estos debates tecnológicos. Los resultados prácticos de los próximos años mostrarán qué camino tomará el futuro de la industria automotriz y qué tecnología prevalecerá.