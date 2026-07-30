Los hospitales de Sierra Leona se conectan a Internet Starlink

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Los hospitales de Sierra Leona se conectan a Internet Starlink

Una importante transformación digital ha comenzado en el sistema de salud de Sierra Leona. Según el ministro de Salud del país, el Dr. Austin Dembi, 300 centros médicos estatales se conectarán a la red de internet satelital Starlink de Elon Musk. La ceremonia oficial de inauguración de este proyecto a gran escala se llevó a cabo en el Centro de Excelencia Pediátrica Julius Maada Bio en la capital, Freetown. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, la nueva tecnología proporcionará a los hospitales una conexión a internet fiable y de alta velocidad. Esto, a su vez, permitirá a los médicos intercambiar información rápidamente y consultar con colegas en diferentes regiones del país. Los expertos consideran que la introducción de medios de comunicación modernos es un paso decisivo hacia la digitalización del sector sanitario.

Nuevas oportunidades digitales en la medicina

Gracias a una conexión a internet estable, las instituciones médicas podrán transmitir datos más rápido, utilizar sistemas médicos electrónicos y acceder libremente a servicios digitales especializados. Además, el proyecto sentará las bases para desarrollar los procesos de educación a distancia del personal médico.

El gobierno espera que esta iniciativa acelere significativamente el proceso de eliminar por completo el papeleo para pasar a modelos de trabajo totalmente digitales. La infraestructura moderna también servirá como herramienta clave para establecer una estrecha cooperación entre el Centro de Excelencia Pediátrica en Freetown y una futura institución similar planeada en la ciudad de Kono.

Garantía de calidad y cualificación

Las autoridades confían firmemente en que las redes de comunicación modernas servirán para mejorar la calidad de la atención médica en todo el país. Las capacidades de internet acelerarán el proceso de formación de especialistas y garantizarán un intercambio de conocimientos eficaz entre las instituciones de todo el país.

La implementación de la red Starlink en el sector médico abre la oportunidad para que los hospitales en áreas remotas trabajen al mismo nivel que las clínicas centrales. Al finalizar este proyecto, se espera que el sector de la salud de Sierra Leona pase completamente a la gestión digital y eleve el alcance de los servicios médicos prestados a la población a una nueva etapa.

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Abror Shuhratov
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