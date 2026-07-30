El duelo de seis días de una madre delfín conmueve los corazones

Uno de los momentos más conmovedores de la naturaleza se vivió en el océano Índico. Cerca de las costas de Australia Occidental, las cámaras captaron a una madre delfín cargando a su cría muerta en la superficie del agua durante seis días.

Según los biólogos marinos que realizaron el seguimiento, la madre no abandonó a su cría ni un solo instante en todo este tiempo. Lo más destacable es que otros 14 delfines del grupo nadaron a su alrededor, acompañándola como si estuvieran de luto con la madre.

Los científicos señalan que los delfines son uno de los mamíferos más sociales y emocionales del planeta. Forman complejos vínculos familiares, se reconocen, cooperan y, en algunos casos, muestran signos de dolor al perder a un ser querido.