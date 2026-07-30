Carlo Ancelotti reacciona a la retirada de Neymar de la selección

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, compartió sus reflexiones sobre la retirada del delantero de 34 años, Neymar, del fútbol internacional y defendió firmemente su decisión de convocarlo para la Copa del Mundo 2026. Según Goal.com, el legendario jugador que defendió dignamente la camiseta nacional durante los últimos 16 años anunció oficialmente el fin de su carrera internacional tras la dura derrota ante Noruega en los octavos de final del Mundial en Norteamérica. Así lo informa Goal.com informa .

Como se sabe, antes del torneo Neymar había enfrentado varios problemas debido a su estado físico y lesiones musculares. En particular, una lesión de gemelo de grado 2 le obligó a perderse los primeros partidos de la fase de grupos contra Marruecos y Haití. A pesar de ello, el experimentado técnico destacó la importancia de la presencia del jugador en el equipo.

Objeciones sobre el estado físico y ambiente positivo

En una entrevista concedida a ESPN, Carlo Ancelotti reconoció que el delantero no pudo rendir plenamente a nivel técnico como se esperaba, pero elogió su actitud positiva y sus cualidades de liderazgo en el grupo. El entrenador expresó su agradecimiento por la actitud y el enfoque profesional del jugador, reafirmando que su inclusión en la lista ampliada de 26 futbolistas fue un paso acertado.

Al mismo tiempo, el técnico italiano no ocultó su descontento con ciertos aspectos de la preparación de la estrella. En su opinión, si Neymar hubiera trabajado más duro antes del torneo para poner a punto su condición física, habría podido jugar desde el primer partido. Esta situación fue el único remordimiento del entrenador durante el Mundial.

Hacia el futuro: la era de la nueva generación

Se espera que la retirada de Neymar de la selección marque un punto de inflexión fundamental en la filosofía del fútbol brasileño. Al señalar que la época de depender de los jugadores de la década de 2010 ha quedado atrás, Carlo Ancelotti indicó que ahora la atención principal se centrará en la Copa del Mundo 2030.

El exentrenador del Real Madrid señaló que en la historia siempre se cierra una etapa y es un proceso natural que sea reemplazada por una generación nueva y más fuerte. Ahora se espera que la selección de Brasil descubra nuevos talentos y emprenda una renovación gradual del equipo.