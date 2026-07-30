Giro histórico en la energía de China: la cuota del carbón cae por debajo del 50 por ciento

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Giro histórico en la energía de China: la cuota del carbón cae por debajo del 50 por ciento

Se ha registrado un hito histórico importante en el sector energético de China. Según la Administración Nacional de Energía del país, en el primer semestre de este año, la cuota de generación de electricidad a carbón cayó por debajo del 50 por ciento por primera vez, situándose en el 49,7 por ciento. Este cambio se considera un giro radical en la transición de China, una de las mayores economías del mundo, hacia un modelo energético limpio y sostenible. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el período de informe, las centrales eléctricas de carbón de China produjeron aproximadamente 2,5 billones de kW•h de electricidad. A modo de comparación, hace apenas unos años el carbón era la base absoluta del sistema energético chino. La disminución de este indicador demuestra que la política del país para reducir las emisiones de carbono y disminuir gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles está dando resultados.

Rápido crecimiento de las fuentes de energía renovables

Fondo a la reducción de la cuota de carbón, los indicadores de energía verde están creciendo a un ritmo acelerado. Según los informes, en el primer semestre el volumen de electricidad procedente de fuentes renovables se acercó a los 2 billones de kW•h y su cuota global alcanzó un nivel récord del 41,2 por ciento. Esto confirma que la transición hacia una energía limpia mediante tecnologías modernas no es solo un plan, sino un resultado real.

En particular, solo las centrales solares y eólicas produjeron más de 1,25 billones de kW•h de electricidad. Este indicador cubrió casi una cuarta parte del consumo total del país. Los expertos señalan que más del 60 por ciento del crecimiento de la nueva demanda de electricidad fue cubierto precisamente por estas fuentes limpias.

Liderazgo global y cambio en el equilibrio de capacidades

China mantiene su liderazgo indiscutible en el mundo no solo en términos de volumen de producción, sino también en capacidad instalada. A fecha de mayo de este año, la capacidad total instalada de las centrales eléctricas del país superó los 4,01 mil millones de kW•h. Cabe destacar que esta cifra gigantesca es superior a la capacidad combinada de EE. UU., los países de la Unión Europea, India, Japón y Rusia.

Las tendencias a largo plazo en el mercado energético también muestran profundos cambios estructurales. Si en 2010 las centrales de carbón representaban el 61 por cent de la capacidad instalada del país, hoy esta cifra ha bajado al 32 por cent. Al mismo tiempo, la cuota de fuentes de energía que no utilizan combustibles fósiles ha aumentado significativamente hasta alcanzar el 62 por cent.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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