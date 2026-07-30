OpenAI está creando una nueva familia de dispositivos diseñados para la inteligencia artificial

OpenAI, empresa líder en el campo de la inteligencia artificial, se está preparando para presentar en un futuro próximo toda una familia de dispositivos diseñados para interactuar directamente con sus redes neuronales. Según ixbt.com, se espera que este paso suponga un gran punto de inflexión en el mundo tecnológico y cambie radicalmente los principios de trabajo de las personas con las ordenadores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Aunque el presidente de la compañía, Greg Brokman, confirmó que se está trabajando intensamente en estos proyectos, no reveló la fecha exacta de lanzamiento de los gadgets. No obstante, destacó que los usuarios podrán ver los nuevos dispositivos muy pronto. Actualmente, circulan diversos rumores en los círculos de la industria y los medios de comunicación, afirmando que entre los productos previstos para el futuro podría haber un altavoz inteligente o dispositivos portátiles especiales.

Dispositivos de nueva generación y el futuro de las interfaces

Sin embargo, la dirección de OpenAI no ha confirmado directamente estas suposiciones. Manteniendo en secreto los detalles sobre en qué gadgets específicos está trabajando la empresa, Greg Brokman indicó que el enfoque principal se centra en ofrecer las capacidades de la inteligencia artificial de la manera más cómoda posible. Según él, el progreso tecnológico hará que las personas abandonen el proceso de escritura de texto y pasen masivamente a un método de comunicación vocal y natural con los ordenadores.

Asimismo, durante la entrevista se respondieron preguntas sobre las recientes afirmaciones de Apple y el impacto en el proyecto del exdiseñador Jony Ive, quien colabora con OpenAI. Brokman enfatizó que la compañía está completamente enfocada en sus propios desarrollos y tecnologías. En su opinión, los secretos comerciales de otras empresas no le interesan a OpenAI, ya que la organización cuenta con suficiente potencial innovador y aborda todos los asuntos desde su propia perspectiva.