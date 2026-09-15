Una vaca de 70 millones de dólares: ¿por qué Viatina-19 es tan cara?
¿Puede el precio de una vaca alcanzar los 70 millones de dólares? Criada en Brasil, Viatina-19 se ha convertido en uno de los bovinos más valiosos del mundo con ese valor. Sin embargo, su precio no se determina por su carne o su enorme tamaño, sino por su potencial genético.
El 33 % de su propiedad se vendió por 21 millones de dólares
En una subasta reciente, el 33 % de los derechos de propiedad de Viatina-19 se vendieron por casi 21 millones de dólares.
Tras este acuerdo, el valor total de la vaca se estimó en unos 70 millones de dólares.
Lo más interesante: Viatina-19 no se valora como ganado común, sino como un activo genético valioso. Viatina-19 pertenece a la raza Nelore criada en Brasil. Sus principales ventajas son:
resistencia a climas cálidos;
alta inmunidad contra enfermedades;
un peso de casi 1100 kilogramos;
capacidad para transmitir sus características genéticas a su descendencia en un alto nivel.
Los expertos explican el valor de Viatina-19 principalmente por sus capacidades de cría. El uso de sus características genéticas puede generar grandes ingresos en los campos de la producción de embriones y la selección genética.
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