Una vaca de 70 millones de dólares: ¿por qué Viatina-19 es tan cara?

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Una vaca de 70 millones de dólares: ¿por qué Viatina-19 es tan cara?

¿Puede el precio de una vaca alcanzar los 70 millones de dólares? Criada en Brasil, Viatina-19 se ha convertido en uno de los bovinos más valiosos del mundo con ese valor. Sin embargo, su precio no se determina por su carne o su enorme tamaño, sino por su potencial genético.

El 33 % de su propiedad se vendió por 21 millones de dólares

En una subasta reciente, el 33 % de los derechos de propiedad de Viatina-19 se vendieron por casi 21 millones de dólares.

Tras este acuerdo, el valor total de la vaca se estimó en unos 70 millones de dólares.

Lo más interesante: Viatina-19 no se valora como ganado común, sino como un activo genético valioso. Viatina-19 pertenece a la raza Nelore criada en Brasil. Sus principales ventajas son:

resistencia a climas cálidos;

alta inmunidad contra enfermedades;

un peso de casi 1100 kilogramos;

capacidad para transmitir sus características genéticas a su descendencia en un alto nivel.

Los expertos explican el valor de Viatina-19 principalmente por sus capacidades de cría. El uso de sus características genéticas puede generar grandes ingresos en los campos de la producción de embriones y la selección genética.

Viatina-19NelorePotencial GenéticoBrasilGanadería
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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