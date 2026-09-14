La aplicación Daydream presenta nuevas funciones de compra con Apple Intelligence

Daydream, la aplicación de búsqueda de moda basada en IA, ha lanzado dos nuevas funciones para usuarios de iPhone: la capacidad de comprar ropa a partir de fotos en la galería y la búsqueda a través de Siri. Estas novedades, creadas con las últimas herramientas de desarrollo de Apple, buscan simplificar el proceso de compra diario. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, para utilizar estas funciones, el dispositivo debe contar con el sistema operativo correspondiente, tener la IA de Siri activada y la aplicación Daydream instalada. El programa es gratuito para dispositivos iOS y se distingue de otras herramientas del mercado por su funcionalidad enfocada.

Búsqueda sencilla mediante fotos y asistente de voz

La primera función se basa en las capacidades de reconocimiento de contexto de imagen de Apple. Los usuarios pueden buscar ropa directamente desde las imágenes guardadas en su aplicación Photos. Por ejemplo, al cargar una captura de pantalla de Instagram o Pinterest en Daydream, la app segmenta los suéteres, pantalones, zapatos o accesorios presentes en la imagen.

El programa utiliza su catálogo de unos 3 millones de productos para encontrar la tienda minorista que vende exactamente esa prenda. Si el producto ya no está disponible, la aplicación recomienda variantes similares. Además, los usuarios pueden realizar solicitudes específicas como: «Me gusta este suéter, pero lo quiero en color rojo».

Integración con Siri y enfoque personalizado

La segunda novedad es una función de búsqueda en lenguaje natural a través de Siri. Los usuarios pueden enviar consultas por voz o texto sin abrir la aplicación Daydream. Por ejemplo, es posible decir: «Hey, Siri, busca en Daydream un traje elegante para mi reunión del lunes».

Julie Bornstein, fundadora y CEO de Daydream, explica que si los usuarios completan la sección «Style Passport» con información sobre tallas, marcas preferidas, estilo personal y presupuesto, los resultados serán mucho más precisos y personalizados.

Hoy en día, grandes empresas como Google y Amazon, junto a startups como Onton y Alta, desarrollan activamente herramientas de compra basadas en IA. Sin embargo, la dirección de Daydream destaca que muchas herramientas de búsqueda visual carecen de experiencia en el sector de la moda, lo que genera resultados imprecisos, reafirmando así la singularidad de su producto.