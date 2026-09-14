Los nuevos aviones de pasajeros en EE. UU. contarán con una barrera de seguridad adicional

Se ha introducido un requisito de seguridad adicional para los nuevos aviones comerciales de pasajeros fabricados en EE. UU. Según la norma, se debe instalar una barrera de protección secundaria frente a la puerta de la cabina de mando.

Esta barrera bloquea el acceso directo a la cabina cuando la puerta está abierta durante el vuelo. Su objetivo es proporcionar una capa de protección extra, especialmente cuando un piloto debe salir de la cabina o ir al baño.

Según la normativa, la barrera secundaria debe proteger el pasillo entre la cabina de pasajeros y la cabina de mando antes de que se abra la puerta de esta última. Esto evita que personas no autorizadas entren en la cabina aprovechando la puerta abierta.

Este requisito de la FAA se aplica a los nuevos aviones comerciales de pasajeros que se fabriquen. No es obligatorio adaptar todos los aviones actualmente en servicio con este sistema.

La nueva medida de seguridad tiene como objetivo reducir el riesgo de acceso no autorizado a la cabina durante los breves periodos en los que la puerta permanece abierta.