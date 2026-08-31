«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi

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«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi

La estrella argentina Lionel Messi y su repentino anuncio de poner fin a 20 años de carrera en la selección nacional a los 39 años están causando un gran debate en todo el mundo. Cristiano Ronaldoy su amigo cercano, el famoso presentador Piers Morgan, reaccionaron rápidamente al suceso, afirmando que el debate más controvertido de la historia del fútbol —la rivalidad entre Messi y Ronaldo— ha llegado a su fin.

Según Morgan, las estadísticas a nivel de selecciones nacionales demuestran la superioridad absoluta de la estrella portuguesa de 41 años.

«Messi segundo, Ronaldo primero»: la contundente declaración de Morgan

Piers Morgan compartió sus pensamientos en sus redes sociales comparando el número de goles en la historia de las selecciones nacionales:

  • El registro final de Messi: «Noticia de última hora. Lionel Messi termina su carrera en la selección argentina con un total de 125 goles anotados. Este es el segundo mejor resultado en la historia del fútbol»;

  • El récord absoluto de Ronaldo: «Cristiano Ronaldo ha marcado hasta ahora 146 goles para la selección de Portugal. Este es el mejor registro en la historia del fútbol y es inalcanzable»;

  • El veredicto final: «Con esto, el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia (GOAT) queda cerrado definitivamente».

La rivalidad histórica en selecciones

La larga rivalidad entre ambas leyendas en sus selecciones se resume en cifras de la siguiente manera:

  • 146 contra 125: Ronaldo mantiene el récord mundial de goles internacionales y sigue jugando para Portugal a sus 41 años;

  • El fin de una era: La salida de Messi de la selección nacional pone fin oficialmente a la etapa internacional de una rivalidad global que se prolongó desde 2006.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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