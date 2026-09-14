Estados Unidos admite por primera vez el despliegue de armas secretas en el espacio

Las autoridades estadounidenses han confirmado oficialmente por primera vez el despliegue de armas espaciales en la órbita terrestre capaces de contrarrestar a adversarios potenciales. Esta declaración marca un punto de inflexión importante en la seguridad global y las tecnologías militares, lo que demuestra que la militarización del espacio se está intensificando. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, esto fue anunciado por el secretario de la Fuerza Aérea de EE. UU., Frank Kendall, en la conferencia de la Air and Space Forces Association. Es la primera vez que un alto funcionario estadounidense reconoce abiertamente la existencia de sistemas orbitales denominados directamente como «armas de control espacial».

Defensa orbital y su importancia

El secretario enfatizó que los sistemas ya desplegados están diseñados para proteger los activos espaciales de Estados Unidos y sus aliados contra las acciones peligrosas de otros países. Sin embargo, Kendall indicó que los medios presentes en órbita, su número exacto y sus capacidades técnicas se mantienen en secreto. El Departamento de la Fuerza Aérea de EE. UU. también se negó a revelar detalles adicionales.

En la terminología militar estadounidense, el concepto de «space control» incluye no solo la protección de los propios sistemas espaciales, sino también acciones destinadas a limitar las capacidades del adversario. Teóricamente, tales medios podrían incluir sistemas cinéticos que ejercen un impacto físico sobre los objetivos, así como tecnologías no cinéticas como la guerra electrónica.

Nuevos programas militares y planes futuros

Este reconocimiento público es notable, ya que el gobierno de EE. UU. evitó durante mucho tiempo el tema del despliegue de armas en el espacio para no acelerar la carrera armamentista. No obstante, en los últimos años, el Pentágono ha declarado abiertamente la necesidad de desarrollar capacidades tanto defensivas como ofensivas en órbita.

Frank Kendall también habló sobre los interceptores espaciales destinados a la defensa antimisiles. Según él, la US Space Force ya cuenta con equipos listos para pruebas de vuelo. En el futuro, dichos interceptores deberían convertirse en un elemento clave del programa «Golden Dome», destruyendo misiles enemigos directamente desde el espacio.

Otra dirección importante es el lanzamiento de satélites AMTI (Air Moving Target Indication) diseñados para detectar y rastrear objetivos móviles en el aire. Se espera que el primer aparato se lance en septiembre, y la formación del grupo inicial está prevista para 2028. En mayo, SpaceX obtuvo un contrato multimillonario como parte de este programa.