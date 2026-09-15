Un profesor es acusado de asesinar a una estudiante por miedo a perder su empleo

En Corea del Sur, un profesor universitario fue acusado de asesinar a una estudiante con la que mantenía una relación, por temor a que el descubrimiento de este vínculo le hiciera perder su trabajo. El caso ha sido remitido a la fiscalía.

Zheng Changsheng, un profesor chino de 31 años, es sospechoso de haber asesinado a una estudiante de maestría china de 25 años, a quien había dado clases, y de haber abandonado su cuerpo en varios lugares.

La policía envió el caso a la fiscalía el 4 de septiembre.

Según la investigación, el trágico suceso ocurrió en la madrugada del 20 de agosto en el estudio de Zheng, en la ciudad de Gyeongsan, Corea del Sur.

La estudiante fallecida había llegado el 14 de agosto para recibir su diploma de maestría. Corea del Sur Desapareció la misma noche de la ceremonia de graduación.

Zheng impartía dos asignaturas en la misma universidad y tenía programadas más clases. Según la policía, temía que su relación con la alumna le costara su puesto.

Las cámaras de seguridad captaron a Zheng y a la estudiante entrando en su habitación el 20 de agosto alrededor de las 14:00 horas.

Posteriormente, el profesor denunció la desaparición de la estudiante a la policía, identificándose como su novio.

Sin embargo, los investigadores detectaron contradicciones en sus declaraciones. La policía informó que Zheng apagó el teléfono de la estudiante cerca de la estación de Dongdaegu.

También se sospecha que intentó engañar a la policía y simular que la estudiante seguía moviéndose, vistiéndose con su ropa para falsificar sus movimientos.

Zheng fue detenido en la calle el 25 de agosto. Ese mismo día, el cuerpo de la estudiante fue hallado en su domicilio.

La policía local reveló su identidad y fotografía el 1 de octubre. Una comisión especial justificó la decisión por la gravedad del crimen, el daño causado, la solidez de las pruebas y la necesidad de prevenir delitos similares.

Zheng enfrenta cargos por asesinato, desmembramiento, abandono y ocultación de cadáver, así como por obstrucción a la justicia.

El tribunal de distrito de Daegu ordenó su prisión preventiva ante el riesgo de fuga.

Durante la investigación, Zheng afirmó que hubo una disputa y que acabó con la vida de la estudiante. No obstante, es su declaración y no una conclusión judicial definitiva.

Inicialmente se negó a someterse a una evaluación psicológica, pero luego accedió, según informó "Need To Know". Los resultados aún no son públicos.

La universidad investiga si Zheng tuvo comportamientos o propuestas inapropiadas con otras estudiantes chinas.

El consulado de China en Busan, Corea del Sur, ha exigido una investigación exhaustiva y medidas estrictas contra el culpable.

El nombre de la estudiante fallecida no ha sido revelado oficialmente.

El caso ha sido trasladado a los tribunales, donde se decidirá el destino final del acusado.