Un profesor es acusado de asesinar a una estudiante por miedo a perder su empleo

·11·Mundo
Un profesor es acusado de asesinar a una estudiante por miedo a perder su empleo

En Corea del Sur, un profesor universitario fue acusado de asesinar a una estudiante con la que mantenía una relación, por temor a que el descubrimiento de este vínculo le hiciera perder su trabajo. El caso ha sido remitido a la fiscalía.

Zheng Changsheng, un profesor chino de 31 años, es sospechoso de haber asesinado a una estudiante de maestría china de 25 años, a quien había dado clases, y de haber abandonado su cuerpo en varios lugares.

La policía envió el caso a la fiscalía el 4 de septiembre.

Según la investigación, el trágico suceso ocurrió en la madrugada del 20 de agosto en el estudio de Zheng, en la ciudad de Gyeongsan, Corea del Sur.

La estudiante fallecida había llegado el 14 de agosto para recibir su diploma de maestría. Corea del Sur Desapareció la misma noche de la ceremonia de graduación.

Zheng impartía dos asignaturas en la misma universidad y tenía programadas más clases. Según la policía, temía que su relación con la alumna le costara su puesto.

Las cámaras de seguridad captaron a Zheng y a la estudiante entrando en su habitación el 20 de agosto alrededor de las 14:00 horas.

Posteriormente, el profesor denunció la desaparición de la estudiante a la policía, identificándose como su novio.

Sin embargo, los investigadores detectaron contradicciones en sus declaraciones. La policía informó que Zheng apagó el teléfono de la estudiante cerca de la estación de Dongdaegu.

También se sospecha que intentó engañar a la policía y simular que la estudiante seguía moviéndose, vistiéndose con su ropa para falsificar sus movimientos.

Zheng fue detenido en la calle el 25 de agosto. Ese mismo día, el cuerpo de la estudiante fue hallado en su domicilio.

La policía local reveló su identidad y fotografía el 1 de octubre. Una comisión especial justificó la decisión por la gravedad del crimen, el daño causado, la solidez de las pruebas y la necesidad de prevenir delitos similares.

Zheng enfrenta cargos por asesinato, desmembramiento, abandono y ocultación de cadáver, así como por obstrucción a la justicia.

El tribunal de distrito de Daegu ordenó su prisión preventiva ante el riesgo de fuga.

Durante la investigación, Zheng afirmó que hubo una disputa y que acabó con la vida de la estudiante. No obstante, es su declaración y no una conclusión judicial definitiva.

Inicialmente se negó a someterse a una evaluación psicológica, pero luego accedió, según informó "Need To Know". Los resultados aún no son públicos.

La universidad investiga si Zheng tuvo comportamientos o propuestas inapropiadas con otras estudiantes chinas.

El consulado de China en Busan, Corea del Sur, ha exigido una investigación exhaustiva y medidas estrictas contra el culpable.

El nombre de la estudiante fallecida no ha sido revelado oficialmente.

El caso ha sido trasladado a los tribunales, donde se decidirá el destino final del acusado.

Zheng ChangshengGyeongsanConsulado de ChinaBusanCorea del Sur
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Comienzan los impactantes ejercicios militares « Rubej-2026 » de la OTSC en KazajistánComienzan los impactantes ejercicios militares « Rubej-2026 » de la OTSC en KazajistánAyer, 23:55Donald Trump anuncia un acuerdo sensacional entre Moscú y KievDonald Trump anuncia un acuerdo sensacional entre Moscú y KievAyer, 23:01Los nuevos aviones de pasajeros en EE. UU. contarán con una barrera de seguridad adicionalLos nuevos aviones de pasajeros en EE. UU. contarán con una barrera de seguridad adicionalAyer, 23:00En San Petersburgo, un altavoz cae sobre un artista que imitaba a Michael Jackson (vídeo)En San Petersburgo, un altavoz cae sobre un artista que imitaba a Michael Jackson (vídeo)Ayer, 22:03Recorrió 6805 kilómetros descalzo: un irlandés rompió el récord GuinnessRecorrió 6805 kilómetros descalzo: un irlandés rompió el récord GuinnessAyer, 21:33Iniciativa inusual en China: los científicos ocupan las pantallas publicitarias más carasIniciativa inusual en China: los científicos ocupan las pantallas publicitarias más carasAyer, 21:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte