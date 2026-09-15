La paz relativa y la tregua mantenidas en Oriente Medio durante varios años están a punto de hacerse añicos. Según una noticia urgente difundida por la influyente cadena Al Jazeera, Arabia Saudita con el pleno apoyo de Arabia Saudita, las fuerzas gubernamentales yemeníes han lanzado una contraofensiva militar a gran escala contra los rebeldes hutíes en la estratégica provincia de Taiz. Tras repeler con éxito un intento de ataque de los hutíes, el ejército legítimo avanzó rápidamente hacia el oeste con el apoyo de ataques aéreos. En respuesta, los rebeldes anunciaron que habían lanzado un ataque masivo contra una importante instalación militar de Arabia Saudita, la base aérea «Rey Jaled», con decenas de drones de combate y misiles balísticos.

Esta drástica escalada, que pone fin a la histórica tregua alcanzada en 2022, ha iniciado un periodo de feroces combates por el control del estrecho de Bab el-Mandeb y el mar Rojo, arterias vitales del comercio internacional. Los enfrentamientos militares han provocado una grave catástrofe humanitaria en la región: en pocas semanas, cerca de 86 000 personas inocentes se han visto obligadas a huir de sus hogares. ¿Cuál es el objetivo de esta ofensiva gubernamental en Taiz? ¿Es real el ataque de los hutíes contra la base saudí? ¿Y qué impacto tendrá este nuevo incendio en la economía mundial?

Batalla sangrienta en Taiz: Ataques aéreos y avance hacia el oeste

Una nueva fase de enfrentamiento entre el ejército gubernamental y los rebeldes:

El ataque de los hutíes fue desbaratado: Los primeros intentos de avance de los grupos rebeldes en la provincia de Taiz fueron repelidos por las fuerzas gubernamentales, infligiéndoles un duro golpe;

Ofensiva con apoyo aéreo: Bajo los precisos ataques aéreos de la coalición saudí, el ejército yemení ha comenzado a avanzar activamente hacia las regiones occidentales;

La tregua de 2022 se ha venido abajo: Los expertos señalan que el acuerdo de paz alcanzado en 2022, que había estabilizado ligeramente la situación, ha perdido oficialmente su vigencia.

Decenas de drones en la base «Rey Jaled» y la intriga de Bab el-Mandeb

La respuesta de los hutíes y el control de la ruta marítima estratégica:

Lluvia de misiles sobre la base aérea saudí: Los hutíes han reivindicado un ataque masivo contra la base aérea estratégica «Rey Jaled», situada en Arabia Saudita, utilizando decenas de drones kamikazes y misiles balísticos;

El silencio de Riad: Las autoridades saudíes aún no han hecho comentarios oficiales ni confirmado los daños causados por este ataque en la base;

Ocupación de islas marítimas: Los hutíes están consolidando sus posiciones en las costas del mar Rojo, apoderándose de islas de importancia estratégica y buscando tomar el control total de la ruta comercial mundial que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb.

86 000 refugiados y la crisis en Yibuti: Tragedia humanitaria

Los enfrentamientos han causado graves sufrimientos a la población civil:

86 000 personas desplazadas: En las últimas semanas, debido a las intensas operaciones militares y bombardeos, al menos 86 000 habitantes se han visto obligados a huir de sus hogares;

Huida a través del mar Rojo: Más de 2 000 refugiados yemeníes han cruzado la peligrosa ruta marítima para llegar a Yibuti, en África, donde han sido alojados en campamentos;

Escasez mundial de alimentos y medicinas: Los feroces combates en la región han bloqueado por completo las vías de suministro de ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas.

Este nuevo conflicto armado, que se intensifica rápidamente en Yemen, amenaza gravemente no solo al país, sino también a la logística internacional y a la paz en toda la región del mar Rojo.

En su opinión, ¿podrá la ofensiva lanzada por las fuerzas gubernamentales yemeníes con el apoyo saudí poner fin al dominio de los hutíes, o este conflicto desencadenará una guerra aún mayor en Oriente Medio? ¿Cómo debería la comunidad internacional detener esta nueva amenaza en el mar Rojo? ¡Deje sus análisis y comentarios, y comparta este importante artículo sobre la situación geopolítica con todos sus amigos y seres queridos!