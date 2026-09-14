Actualización de iOS 27 y nuevas capacidades de Siri

Durante años, al igual que la mayoría de los usuarios, muchos solo utilizaron el asistente de voz para tareas sencillas como configurar temporizadores o alarmas, pero la actualización de iOS 27 presentada por Apple cambió radicalmente este enfoque. Este software se utilizó en el dispositivo principal desde las fases de prueba, y el asistente actualizado alcanzó un nivel completamente nuevo en la ejecución de consultas complejas y la comprensión del contexto en pantalla. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Hace dos años, Apple anunció el sistema Apple Intelligence y presentó una versión avanzada de su asistente de voz. Tras varios retrasos, la empresa finalmente lanzó esta esperada función, y el resultado cumplió con las expectativas de los usuarios. Creada sobre la base de los modelos Gemini de Google, esta nueva versión demuestra ser mucho más inteligente que la antigua base de conocimientos limitada y que el problemático sistema de integración con ChatGPT. Además, el sistema recibió un nuevo logotipo y una nueva animación de transición.

Análisis deportivos y comandos complejos

Durante las pruebas prácticas, se evaluaron las capacidades del nuevo asistente en diversos ámbitos. En particular, aunque se observaron algunos errores menores en las versiones iniciales respecto a preguntas sobre partidos de la Copa del Mundo, alineaciones y marcadores, la mayoría de la información se proporcionó correctamente. El asistente ahora puede ejecutar sin problemas instrucciones complejas de varios pasos.

Por ejemplo, se puede pedir al sistema que encuentre funciones ocultas o útiles de iOS 27 y las guarde como una nota separada. También es capaz de analizar el contexto de archivos, mensajes y correos electrónicos para, por ejemplo, encontrar una conversación sobre una entrega y preparar un borrador de mensaje para devolver un producto.

Contexto de pantalla y capacidades de la cámara

La función de comprensión del contexto en pantalla ha brindado mayor comodidad a los usuarios. Entre estas funciones se incluye la posibilidad de preguntar quién es el jugador de mayor edad en el campo al revisar las alineaciones de dos equipos, o hacer que el sistema lea el texto en voz alta si no se desea leer. Al navegar por el sitio web de una startup, encontrar información sobre su historial de financiación y competidores no presentó ninguna dificultad.

Al buscar nuevas cafeterías y granos en Reddit, se encontraron dificultades iniciales para agregarlos a una nota específica, pero este problema se resolvió simplificando el nombre de la nota. Lo más importante es que la aplicación Camera ahora está integrada con este asistente, lo que permite al usuario hacer preguntas sobre los objetos vistos por el objetivo. Al preguntar al sistema sobre una bebida en un restaurante, inicialmente supuso que era un jugo verde según su color, y luego dio la respuesta correcta una vez que se especificó el tipo de restaurante.