La Roma logra una victoria sólida en Turín, mientras que el sensacional Como sube al 2.º puesto

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La Roma logra una victoria sólida en Turín, mientras que el sensacional Como sube al 2.º puesto

La 4.ª jornada de la nueva temporada de la Serie A trajo intensidad y cambios importantes en la tabla. La Roma, que comenzó la temporada en gran forma, visitó al Torino y selló una victoria sólida por 2-0. Donyell Malen abrió el marcador en el minuto 40, y el joven talento Niccolò Pisilli sentenció el encuentro en el tiempo añadido (90+3). Con este éxito, la Roma celebra su cuarta victoria consecutiva y lidera la tabla con 12 puntos. En otro duelo central y sensacional, el Como de Cesc Fàbregas, la revelación inesperada, derrotó al Parma por 2-1 en casa. Con los goles de Ramon y Kaiki, el equipo suma 10 puntos, superando a los grandes y consolidándose en el 2.º lugar. ¿Qué tan serias son las ambiciones de título de la Roma, cómo está sacudiendo el modesto Como a la élite italiana y qué retos esperan a los romanos liderados por Paulo Dybala?

Golpes de Malen y Pisilli: el triunfo de la Roma en Turín

Los «Lobos» mostraron frialdad y una táctica perfecta fuera de casa:

  • El golpe decisivo en el minuto 40: Al final de la primera parte, el delantero neerlandés Donyell Malen castigó a la defensa turinesa para abrir el marcador — 0:1;

  • El punto final en el minuto 90+3: En los últimos segundos, la joven estrella Niccolò Pisilli culminó un contraataque rápido con un gol — 0:2;

  • Liderazgo absoluto: Con 12 puntos de 12 posibles tras 4 jornadas, el club romano ocupa el 1.er puesto de la Serie A;

  • El mal inicio del Torino: Con solo 3 puntos, los turineses se quedan en el puesto 14 tras esta derrota;

  • Alineaciones de los equipos: El Torino jugó con Perri, Coco, Cömert, Comuzzo, Bellegarde, Gineitis (46' Braganca), Mandragora (83' Zapata), Fiets (59' Ilkhan), Fortini (73' Rodríguez), Vlasic y Simeone; la Roma fue representada por Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Lulli, Cristante (64' Koné), Pisilli, Soulé (57' Mora), Dybala (64' De Roon) y Malen (57' Castro).

El vuelo sensacional del Como: victoria importante ante el Parma

El debutante de la liga sigue sorprendiendo a toda Italia:

  • Goles de Ramon y Kaiki: Ramon adelantó al Como en el minuto 23, y en el 83, Kaiki marcó el segundo gol, asegurando la victoria;

  • El último aliento de Romero: Romero, que entró desde el banquillo, descontó para los visitantes en el minuto 90+2, pero no fue suficiente para evitar la derrota del Parma — 2:1;

  • 2.º puesto en la tabla: Con 10 puntos en 4 partidos, el Como se sitúa 2.º; el Parma sigue en una situación difícil con solo 1 punto en el puesto 18;

  • Guerreros en el campo: El Como alineó a Sanchez, Couto, Ramon, Kempf, Kaiki, Perrone, da Cunha, Diao, Paz, Baturina y Kean, mientras que el Parma jugó con Corvi, Carlos, Troilo, Prato, Brignoli, Sierra, Keita, Valeri, Touré, Lontani y Elfej.

La lucha por el Scudetto y la intriga del campeonato

Los resultados de la 4.ª jornada demuestran que ha comenzado una competencia feroz en Italia:

  • El nuevo espíritu de la Roma: La solidez defensiva y la frialdad ofensiva del equipo capitalino demuestran que son candidatos al título;

  • El efecto Moise Kean y Fàbregas: La calidad de la plantilla y el juego combinativo del Como demuestran que los clubes pequeños pueden luchar por grandes objetivos en la Serie A;

  • Alerta para los grandes: El ascenso de equipos que no eran favoritos al inicio augura una temporada llena de sorpresas y una carrera por el título muy reñida.

La lucha por el liderato y el título en la Serie A será aún más intensa en las próximas jornadas.

¿Crees que la Roma podrá mantener esta racha de victorias y ganar el Scudetto este año? ¿Qué opinas del 2.º puesto del Como y su juego — son capaces de clasificarse para competiciones europeas? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este análisis de la Serie A con tus amigos amantes del fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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