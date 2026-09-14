Comienzan los impactantes ejercicios militares « Rubej-2026 » de la OTSC en Kazajistán

En un momento en que la seguridad internacional y el equilibrio militar en la región de Asia Central están cambiando drásticamente, se han movilizado importantes fuerzas militares en el territorio de la vecina Kazajistán. Según la agencia TASS, citando al portavoz del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), Vladislav Shegrikovich, en Kazajistán ha comenzado la fase activa de los ejercicios militares « Rubej-2026 » con la participación de las fuerzas de reacción rápida de la región de Asia Central. Estos ejercicios, que se llevan a cabo del 13 al 18 de septiembre, están coordinados con los ejercicios estratégicos de mando y estado mayor « Respuesta firme — 2026 » de las Fuerzas Armadas de Kazajistán, centrándose principalmente en la eliminación de grupos armados ilegales en condiciones complejas de montaña y desierto.

Se han movilizado cerca de 1 500 militares, más de 300 vehículos pesados y 115 drones de diversas funciones de las unidades militares de Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Los generales destacan abiertamente que la experiencia de los conflictos armados modernos ha eliminado el concepto de retaguardia y línea de frente, y que solo se puede responder rápidamente a las nuevas amenazas mediante drones y ataques de alta precisión. ¿Cuál es la importancia de estos ejercicios a gran escala organizados en medio de una crisis de relaciones internacionales, qué otros secretos revelaron los generales sobre la naturaleza de la guerra moderna y bajo qué escenario están entrenando las tropas?

Escenario de combate en zonas montañosas y desérticas y eliminación de intrusos fronterizos

Objetivos y tareas principales de los ejercicios « Rubej-2026 »:

Aniquilación de las estructuras que han invadido el territorio: Según el portavoz del Estado Mayor Conjunto de la OTSC, Vladislav Shegrikovich, en los ejercicios se están probando en la práctica acciones de combate para rodear y destruir grupos armados ilegales que han invadido el territorio de un estado miembro de la organización;

Condiciones de montaña y desierto: Las fases prácticas principales se llevan a cabo en zonas montañosas y desérticas con un relieve complejo;

Integración con « Respuesta firme — 2026 »: Las maniobras están totalmente coordinadas con el programa de mando estratégico, que es el evento principal de preparación para el combate del ejército de Kazajistán;

Plazo hasta el 18 de septiembre: Está previsto que las tareas tácticas asignadas a las fuerzas conjuntas se completen totalmente antes del 18 de septiembre.

1 500 militares, 300 vehículos y 115 drones: Distribución de fuerzas

Escala de los ejercicios y geografía de los participantes:

Militares de cuatro países en una misma fila: En los ejercicios participan activamente unidades militares de Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, así como grupos operativos del Estado Mayor Conjunto y la Secretaría de la OTSC;

La 201ª base de Rusia y el Distrito Militar Central: La parte rusa está compuesta principalmente por soldados y oficiales experimentados del Distrito Militar Central y representantes de la famosa 201ª base militar de la Guardia estacionada en Tayikistán;

115 drones de combate y reconocimiento: Se han desplegado 115 drones de última generación diseñados para reconocimiento aéreo, designación de objetivos y ataques;

Más de 300 vehículos blindados: Más de 300 vehículos militares pesados y especiales de alta movilidad circulan por los caminos de montaña y desierto.

«La era de las grandes bases ha terminado»: Declaración de los generales sobre el nuevo concepto de guerra

La dirección de la OTSC y los generales del Estado Mayor de Kazajistán expresaron conclusiones importantes sobre las guerras modernas:

Riesgo de inestabilidad en la región: El subsecretario general de la OTSC, Mirlan Turgunbekov, señaló que este evento se organizó en una difícil situación política donde las relaciones internacionales se han intensificado y los riesgos persisten en la región;

Barrera contra el terrorismo y el separatismo: El subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kazajistán, el mayor general Askar Julamanov, afirmó que las acciones conjuntas contra las tres fuerzas del mal: terrorismo, extremismo y separatismo, infunden confianza en el sistema regional;

Desaparición de los conceptos de línea de frente y retaguardia: El subjefe del Estado Mayor Conjunto de la OTSC, el teniente general Ruslan Shpekbaev, dijo que los últimos conflictos armados han cambiado la naturaleza de la guerra: «Debido al uso extensivo de armas de alta precisión, drones y medios de reconocimiento, ya no es posible crear grandes bases militares cerca de la línea de frente ni en la retaguardia profunda»;

Fuerzas compactas de acción rápida: El general enfatizó que, en las nuevas condiciones, solo las unidades móviles compactas y rápidas desempeñan un papel clave y deben estar listas para responder instantáneamente a cualquier amenaza inesperada.

Estos ejercicios a gran escala que tienen lugar en los desiertos y montañas de Kazajistán demuestran que los drones modernos y las altas tecnologías han pasado a ocupar un lugar prioritario en la protección de las fronteras de Asia Central contra fuerzas externas y grupos armados ilegales.

En su opinión, en una era donde se utilizan misiles de alta precisión y cientos de drones en las guerras modernas, ¿cómo deberían los países de Asia Central modernizar aún más su sistema de defensa? ¿Qué opina sobre el papel de las unidades móviles para garantizar la seguridad en las zonas montañosas y desérticas? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este importante artículo analítico sobre seguridad regional con todos sus amigos y conocidos!