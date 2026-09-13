Un bebé rata vivo encontrado en fideos: cliente en shock

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Un bebé rata vivo encontrado en fideos: cliente en shock

En Hong Kong, un cliente que pidió comida para llevar se encontró con un hallazgo muy extraño y aterrador dentro de sus fideos. La mujer afirmó que un bebé rata recién nacido, aún sin pelo, se movía dentro del plato.

Un breve video que muestra al pequeño animal, con los ojos apenas abriéndose, moviendo sus patitas en la salsa satay, se difundió en redes sociales y pronto causó un gran debate. Esto fue reportado por «Need To Know».

La cliente, identificada en los medios locales como la Sra. Shum, compró un menú de almuerzo por 44 dólares de Hong Kong (unos 4,20 libras esterlinas) en un restaurante de Hong Kong el lunes 7 de septiembre.

El menú incluía fideos de arroz con carne en salsa satay, una tortilla de jamón y huevo, y una bebida.

Cuando la Sra. Shum llevó la comida a su escritorio y abrió el recipiente, vio que algo se movía en la salsa. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era un bebé rata muy pequeño.

Inmediatamente cerró la tapa, no volvió a abrirla y contactó a las autoridades responsables de la seguridad alimentaria.

Los expertos iniciaron una investigación

La Sra. Shum mantuvo el recipiente cerrado y presentó una queja ante el Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental. Los inspectores se llevaron la comida para su examen y comenzaron una investigación sobre el restaurante.

Un portavoz del departamento informó que las condiciones sanitarias en algunas áreas de la cocina del restaurante eran «insatisfactorias». Las autoridades han comenzado a tomar medidas según las normas de funcionamiento.

También se está llevando a cabo una investigación sobre todas las etapas, desde la preparación, el empaquetado y el almacenamiento hasta la entrega al cliente.

Sin embargo, las autoridades enfatizaron que no se deben sacar conclusiones precipitadas basadas solo en el video viral. Aún no está claro cómo y cuándo entró el bebé rata en el recipiente.

El dueño del restaurante está conmocionado

El dueño del restaurante, conocido en los medios locales como Mike, dijo estar «en shock» y que es difícil creer que algo así haya ocurrido.

Afirmó que el restaurante ha estado operando por poco más de un año y hasta ahora no se habían recibido quejas de este tipo.

Según Mike, la carne de res del plato se cocina a altas temperaturas. Por ello, le resulta incomprensible que un animal tan pequeño haya sobrevivido dentro del plato.

El dueño también mencionó que la cocina se limpia a fondo cada mes y que el control de plagas se realiza dos veces al mes. Tras el incidente, el restaurante fue limpiado y desinfectado nuevamente.

Una empleada del restaurante, la Sra. Ng, informó que varios trabajadores empaquetan los pedidos para llevar. Por lo tanto, no es fácil determinar quién cerró el recipiente y preparó el pedido.

Actualmente, la investigación sobre este caso continúa.

Hong KongBebé rataRestaurante MikeSeguridad alimentariaNoticias
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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