La cumbre de los BRICS, que se celebra en Nueva Delhi, India, se ha convertido en una plataforma diplomática clave no solo para la integración económica, sino también para resolver el conflicto en Ucrania, una de las crisis geopolíticas más graves del mundo. Durante las reuniones bilaterales, el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin para mantener conversaciones separadas, ofreciendo activamente sus «buenos oficios» para una resolución pacífica del conflicto. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al revelar los detalles, confirmó que los dos líderes del Sur Global mostraron un gran interés en el asunto y que Putin recibió estas iniciativas con beneplácito.

¿Qué propuestas concretas de mediación presentaron Xi Jinping y Modi, cuál fue la respuesta de Putin y pueden estas dos potencias mundiales convertirse en la clave para detener la guerra?

«Buenos oficios para encontrar una solución»: la declaración de Dmitri Peskov

El portavoz del Kremlin reveló detalles importantes sobre las negociaciones en Nueva Delhi:

El interés activo de Modi y Xi Jinping: «Durante los contactos bilaterales, Modi y Xi mostraron un interés detallado en el tema del arreglo en Ucrania y ofrecieron activamente sus buenos oficios para ayudar a encontrar una solución al problema», dijo Peskov a los periodistas;

La reacción positiva de Putin: El presidente ruso agradeció sinceramente la disposición y la iniciativa de paz de ambos líderes;

Información completa sobre la situación: Se informa que Putin proporcionó a los líderes de Pekín y Delhi información detallada sobre la situación real en el campo de batalla y en torno a las negociaciones.

Cumbre de Nueva Delhi: el tema de Ucrania en el centro

En las reuniones bilaterales al margen de los BRICS, la atención se centra en las cuestiones de seguridad:

El tema principal de la agenda: El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, había señalado anteriormente que el tema de Ucrania sería uno de los puntos principales de discusión en las reuniones bilaterales de la cumbre;

La plataforma de Nueva Delhi: En esta conferencia de alto nivel organizada por la India, la resolución diplomática de los conflictos globales se ha convertido en una prioridad junto con las relaciones multilaterales;

Una posición equilibrada: Tanto la India como China han mantenido una postura neutral desde el inicio del conflicto, abogando por el diálogo y la tregua.

Mediación de China e India: una oportunidad de paz esperada por el mundo

La participación de Pekín y Delhi crea un nuevo equilibrio de fuerzas en la política internacional:

Los líderes del Sur Global: La mediación conjunta o independiente de estos dos países, que controlan casi un tercio de la población mundial y economías poderosas, tiene un peso considerable para ambas partes;

Diplomacia alternativa a la presión occidental: En un contexto de presión hegemónica de EE. UU. y Europa, el formato de paz propuesto por los dos gigantes asiáticos podría ser un puente más favorable para lograr un compromiso;

Perspectivas de negociación: Si los esfuerzos de Pekín y Delhi pasan a una fase práctica, es muy probable que se cree una base real para reanudar las conversaciones de paz en otoño.

El diálogo abierto de Xi Jinping y Narendra Modi con Vladimir Putin se considera una señal diplomática importante para poner fin a la guerra y volver a la mesa de negociaciones.

¿Cree que la intervención y mediación de China e India pueden poner fin al conflicto armado en Ucrania? ¿Podrían Occidente y Kiev aceptar las condiciones de paz propuestas por Pekín y Delhi? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de los pasos diplomáticos cruciales con sus seres queridos y entusiastas de la política!