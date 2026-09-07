«¡La Luna es nuestra!»: Donald Trump lanza una nueva reclamación territorial

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha decidido no limitar sus pretensiones territoriales y geopolíticas a las fronteras del planeta Tierra, declarando que la Luna también pertenece a los estadounidenses. Fiel a su estilo, el jefe de la Casa Blanca transmitió esta inesperada declaración a la comunidad mundial a través de su red social «Truth Social». Publicó una foto del satélite natural de la Tierra con la bandera nacional estadounidense clavada, dejando el breve comentario: «La Luna es nuestra».

Alboroto inesperado y sorpresa pública en «Truth Social»

Esta publicación de Trump sobre el espacio ha provocado amplios debates:

Un momento que parece sin propósito: Los usuarios de la red no entienden por qué se publicó este mensaje precisamente ahora, ya que a principios de septiembre no ocurrió ningún aniversario importante ni evento extraordinario relacionado con la Luna en la historia de la astronáutica estadounidense;

Una señal en la carrera espacial: Los expertos evalúan esto no solo como relaciones públicas, sino como una señal psicológica destinada a demostrar la supremacía de Washington en la nueva carrera espacial frente a China y otros países competidores por la apropiación de la Luna;

Reacción de las redes: La imagen generó miles de comentarios y compartidos en poco tiempo, provocando una ola de bromas y debates serios.

Plan para un reactor nuclear y una base permanente para 2030

Detrás de esta declaración inesperada se esconden programas espaciales serios y estratégicos de EE. UU.:

Un puesto de avanzada nuclear en la Luna: Es sabido que la administración Trump promueve planes a gran escala para la apropiación de la Luna. Según estos, EE. UU. tiene como objetivo crear una base permanente (puesto de avanzada) en la Luna para 2030 e instalar un reactor nuclear para suministrar energía continua;

Lucha por los recursos: Los inmensos glaciares de agua presentes en la Luna y el isótopo raro Helio-3, considerado la fuente de energía del futuro, se están convirtiendo en un nuevo campo de intereses estratégicos para las grandes potencias.

¿Un cráter lunar llamado Trump? El deseo de inmortalizar su nombre

El jefe de la Casa Blanca vincula sus ambiciones espaciales con su propia personalidad:

La intención de quedar en la historia del espacio: El presidente estadounidense ha declarado que merece plenamente quedar para siempre en las páginas de la historia lunar gracias a la enorme contribución que aporta al programa lunar estadounidense;

Un nombre en la Luna: Trump espera que en el futuro, algún objeto geográfico, cráter o bloque de estación espacial en el satélite terrestre lleve personalmente su nombre;

Conflicto con el derecho internacional: Cabe señalar que, según el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de la ONU de 1967, la Luna y otros cuerpos celestes son patrimonio común de la humanidad y ningún Estado tiene base legal para declararlos como su propiedad nacional.

¿Cree que la competencia por la apropiación de los recursos y territorios lunares provocará nuevos conflictos políticos interplanetarios en el futuro, o debería el espacio permanecer abierto para toda la humanidad? ¿Cree que realmente podría aparecer un cráter llamado «Trump» en la Luna? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!