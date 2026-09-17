La confrontación militar en el Mar Negro ha alcanzado un nivel de conflicto político sin precedentes en la historia del derecho internacional y la diplomacia. Según «HaberDenizde», un influyente portal turco especializado en transporte marítimo, la parte turca ha presentado una demanda oficial ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por el sangriento ataque de las fuerzas armadas ucranianas contra el buque comercial «Reyhan Sarı». Nuri Koray Kurun, fundador del bufete de abogados «Memishoglu Kurun», anunció que se han presentado pruebas irrefutables ante la fiscalía del tribunal que demuestran el ataque ucraniano.

Según los documentos acordados, además del propietario del buque, los 12 marinos turcos presentes a bordo durante el ataque y los familiares del mecánico de 54 años, Savash Chakar, fallecido trágicamente, figuran como partes civiles. Los abogados destacan que un peritaje confirmó que el buque fue alcanzado por una munición de racimo, que perforó la zona habitable antes de explotar en el interior. Esto podría convertirse en el primer precedente histórico para un tribunal internacional sobre ataques a buques mercantes civiles.

¿Llevará Ankara el caso contra Kiev hasta el final? ¿Qué significa la advertencia de Erdogan de que «el Mar Negro no es un campo de ajuste de cuentas» y qué consecuencias tendrá la decisión del tribunal de La Haya?

«Munición de racimo que explotó en el interior y víctimas»: detalles clave de la demanda

Pruebas oficiales reveladas por «HaberDenizde» y los abogados:

Rastros de armas de racimo: El peritaje determinó que el módulo habitable del buque «Reyhan Sarı» fue alcanzado por un proyectil equipado con elementos explosivos de racimo, y que los fragmentos metálicos se dispersaron dentro del barco;

Un muerto, tres heridos: En el ataque ocurrido el 22 de julio cerca de Novorossiysk contra el buque que transportaba carbón desde el puerto ruso de «Taman» hacia la ciudad turca de Trabzon, el marino Savash Chakar, de 54 años, murió en la sala de máquinas;

Operación de rescate: Dos marinos gravemente heridos fueron evacuados de urgencia a hospitales de la ciudad de Samsun con la ayuda de helicópteros de la guardia costera turca;

Composición de los demandantes: La demanda fue firmada por la compañía naviera, los 12 miembros de la tripulación supervivientes y la familia del fallecido Chakar.

Proceso en La Haya: ¿qué decisión podría tomar la CPI?

Perspectivas y plazos legales del caso ante la Corte Penal Internacional:

Primera etapa — 6 meses: Según la evaluación del abogado Nuri Koray Kurun, la fase preliminar de la fiscalía para revisar la demanda y analizar las pruebas durará aproximadamente medio año;

El proceso podría durar hasta 2 años: Se estima que el veredicto completo del tribunal podría tardar hasta dos años;

Un precedente único en el derecho internacional: El abogado señala que, hasta la fecha, no existe un precedente legal directo establecido por la CPI sobre tales ataques militares contra la flota mercante, por lo que el caso tiene una importancia histórica;

Acusación de crimen de guerra: Los demandantes califican el ataque deliberado a un buque mercante y civil como una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales de guerra.

Amenazas en el Mar Negro: ataques sucesivos contra buques turcos

La tragedia del «Reyhan Sarı» no es el único incidente peligroso en la región:

El ataque al petrolero «Altura»: En marzo, el petrolero turco «Altura» también sufrió un ataque similar. El ministro de Transporte de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, declaró que se utilizaron drones navales sin tripulación;

Ataques contra el «Nadezhda» y el «MV Güllük»: En agosto, cuatro marinos (incluidos tres ciudadanos turcos) resultaron heridos por un ataque de drones contra el buque «Nadezhda» que transportaba frutas y verduras, y pocos días después el carguero «MV Güllük» resultó dañado;

Declaración contundente de Erdogan: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, enfatizó firmemente que el Mar Negro no debe convertirse en un «campo de ajuste de cuentas» y que cualquier amenaza en la zona económica exclusiva de Turquía es inaceptable.

Esta demanda presentada por los juristas de Ankara ante el tribunal de La Haya ha demostrado que los enfrentamientos en el Mar Negro provocan ahora una respuesta contundente no solo en el frente militar, sino también en el ámbito de la justicia y la diplomacia internacionales.

¿Cree usted que la Corte Penal Internacional de La Haya acusará formalmente a las fuerzas armadas ucranianas por la muerte de un ciudadano turco y el bombardeo de un buque mercante civil? ¿Qué impacto tendrá dicha demanda en las relaciones diplomáticas y estratégicas entre Ankara y Kiev? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis del sonado suceso en el Mar Negro con todos sus colegas y entusiastas de la política internacional!