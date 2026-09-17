«¡Contrato de UFC!»: ¡Dana White seleccionó a 4 peleadores!

Una nueva noche histórica tuvo lugar en Las Vegas, el escenario más prestigioso del mundo de las artes marciales mixtas (MMA). La sexta semana de la décima temporada de la famosa Dana White's Contender Series (DWCS), diseñada para descubrir nuevos talentos, concluyó con récords absolutos y nocauts brillantes. Al final del espectáculo, Dana White entregó el codiciado contrato oficial con la liga de élite a cuatro peleadores que demostraron una verdadera maestría en el octágono. El héroe más brillante y sensacional de la noche fue el representante de Asia Central, específicamente de la República Kirguisa, Akbar Abdullayev (14-0), quien permanece invicto en su carrera.

El noqueador kirguís, que subió al octágono en la categoría de peso ligero, derribó brutalmente a su oponente brasileño Ednilson Santos en solo 19 segundos, obligando a todos en la sala, incluido Dana White, a ponerse de pie para aplaudir. Además, Mayton Pereira, autor de un nocaut en 45 segundos, Igor Cavalcanti, quien aplastó a su oponente en el primer asalto, y Luis Hernández, ganador por sumisión, también se convirtieron oficialmente en peleadores de UFC. El quinto ganador de la noche, Trey Ogden, no recibió un contrato de White a pesar de su victoria por puntos.

¿Qué impacto tendrá el récord de 19 segundos de Akbar Abdullayev en el ranking de peso ligero de UFC, por qué Dana White ignoró al quinto ganador y qué revuelo puede causar este nuevo cuarteto en la liga?

«Terror en 19 y 45 segundos»: Crónica de los nocauts de la 6ª semana de DWCS

Resultados intensos registrados antes del límite durante la noche:

Akbar Abdullayev (14-0) — Triunfo en 19 segundos: El peleador kirguís lanzó un ataque agresivo desde el inicio, enviando a Ednilson Santos a la lona en solo 19 segundos, convirtiéndose en el autor del nocaut más rápido de la velada;

Mayton Pereira (9-3) — «Disparo» en 45 segundos: Habiendo derrotado a Zivan Hunt antes del límite en el primer minuto en peso wélter, Pereira demostró su despiadada potencia de golpeo;

Igor Cavalcanti (14-2) — TKO limpio en el 1er asalto: En la categoría de peso medio, infligió un nocaut técnico a Oscar Ravello a los 1:38 del primer asalto, atrayendo la atención de la dirección de la promoción;

Luis Hernández (8-0) — Sumisión impecable: Otro representante invicto del peso medio obligó a Hugo Guillon a rendirse mediante una técnica de estrangulamiento a los 1:01 del segundo asalto;

El ganador sin contrato: Aunque Trey Ogden terminó su pelea con una victoria, Dana White decidió no ofrecerle un contrato debido a una pelea defensiva aburrida de 3 asaltos.

4 nuevas estrellas con contrato oficial de UFC

La elección de Dana White y sus divisiones:

Akbar Abdullayev (Kirguistán, 14-0): Considerado como una fuerza imparable e invicta que entra en la categoría de peso ligero (70 kg);

Mayton Pereira (Brasil, 9-3): Peleador con gran potencia de golpeo y potencial de nocaut en peso wélter (77 kg);

Igor Cavalcanti (Brasil, 14-2): Un atleta universal con golpes pesados que se une a la élite del peso medio (84 kg);

Luis Hernández (EE. UU., 8-0): Un maestro del grappling, fuerte en el suelo e invicto en la división de peso medio.

Escuela de MMA de Asia Central: Una nueva era con Abdullayev

La importancia estratégica de esta victoria para el deporte de nuestra región:

Récord invicto (14-0): El hecho de que Abdullayev haya ganado los 14 combates de su carrera profesional demuestra que es un contendiente de alto nivel listo para la promoción;

El reconocimiento personal de Dana White: El jefe de UFC suele integrar inmediatamente a los atletas que registran finales tan rápidos y espectaculares en las grandes carteleras;

Prueba de división difícil: La categoría de peso ligero es el segmento más competitivo y lleno de estrellas de UFC, y el progreso de Abdullayev hacia el top 10 será un evento importante para los fans de nuestra región.

Este nocaut de 19 segundos en la arena de Dana White's Contender Series y los nuevos acuerdos firmados han demostrado una vez más que la escuela de artes marciales de Asia Central es inigualable en el escenario mundial.

¿Crees que Akbar Abdullayev, autor de un nocaut aterrador en 19 segundos, puede convertirse pronto en un contendiente principal al cinturón de campeón en la candente categoría de peso ligero de UFC? ¿Es una decisión correcta por parte de Dana White no dar un contrato al peleador que ganó por puntos y elegir solo a los que ganaron antes del límite? ¡Deja tus reflexiones analíticas en los comentarios y comparte esta reseña de este logro histórico en el mundo de las MMA de nuestra región con todos los entusiastas de las artes marciales y tus amigos!