En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos

Conocida por sus colchones, Koala Japan organiza en Japón una competición muy inusual: un concurso de sueño. Los participantes demostrarán su mejor capacidad para dormir y competirán por un gran premio en efectivo, informó el «Tokyo Weekender».

Se ha anunciado que este evento inusual tendrá lugar el 5 de octubre en Tokio. Según las reglas del concurso, los participantes deberán dormir durante 90 minutos en un colchón Koala. Sin embargo,

el ganador no se determinará mediante una simple observación. Los organizadores utilizarán equipos especiales para monitorear el proceso de sueño de los participantes y evaluar su calidad.

En particular, durante la competencia, la profundidad del sueño, la rapidez con la que el participante se duerme y la estabilidad de la postura al dormir serán medidas. Los datos recopilados se analizarán y el participante con el mejor resultado será declarado ganador.

El premio principal del concurso es, naturalmente, muy atractivo. El ganador recibirá 2,22 millones de yenes, es decir, aproximadamente 14 300 – 14 400 dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual.

Curiosamente, el monto del premio no fue elegido al azar. 2,22 millones de yenes recuerdan el sonido «Zzz» que representa el sueño en la cultura popular. De esta manera, la empresa reflejó el tema principal del concurso, el sueño, en el monto del premio.

La competencia no se limita al gran premio. Se han organizado varias categorías adicionales para los participantes.

Entre ellas, el sueño más profundo y la postura más inusual o incluso «acrobática» durante el descanso.

Sin embargo, no bastará con tumbarse en el colchón y quedarse dormido. Los organizadores también están preparando a los participantes para situaciones inesperadas.

En particular, antes de comenzar cada «etapa», los participantes realizarán ejercicios de estiramiento. Además, recibirán objetos aleatorios que podrían afectar la calidad de su descanso.

Asimismo, durante la competencia, se organizarán «perturbaciones del sueño» inesperadas para los participantes. Esto podría hacer que el concurso sea aún más interesante y complejo.

Los organizadores aún no revelan en qué consistirán estas «perturbaciones». Por lo tanto, las sorpresas que esperan a los participantes siguen siendo un misterio.