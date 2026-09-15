En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos

·2·Mundo
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos

Conocida por sus colchones, Koala Japan organiza en Japón una competición muy inusual: un concurso de sueño. Los participantes demostrarán su mejor capacidad para dormir y competirán por un gran premio en efectivo, informó el «Tokyo Weekender».

Se ha anunciado que este evento inusual tendrá lugar el 5 de octubre en Tokio. Según las reglas del concurso, los participantes deberán dormir durante 90 minutos en un colchón Koala. Sin embargo,

el ganador no se determinará mediante una simple observación. Los organizadores utilizarán equipos especiales para monitorear el proceso de sueño de los participantes y evaluar su calidad.

En particular, durante la competencia, la profundidad del sueño, la rapidez con la que el participante se duerme y la estabilidad de la postura al dormir serán medidas. Los datos recopilados se analizarán y el participante con el mejor resultado será declarado ganador.

El premio principal del concurso es, naturalmente, muy atractivo. El ganador recibirá 2,22 millones de yenes, es decir, aproximadamente 14 300 – 14 400 dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual.

Curiosamente, el monto del premio no fue elegido al azar. 2,22 millones de yenes recuerdan el sonido «Zzz» que representa el sueño en la cultura popular. De esta manera, la empresa reflejó el tema principal del concurso, el sueño, en el monto del premio.

La competencia no se limita al gran premio. Se han organizado varias categorías adicionales para los participantes.

Entre ellas, el sueño más profundo y la postura más inusual o incluso «acrobática» durante el descanso.

Sin embargo, no bastará con tumbarse en el colchón y quedarse dormido. Los organizadores también están preparando a los participantes para situaciones inesperadas.

En particular, antes de comenzar cada «etapa», los participantes realizarán ejercicios de estiramiento. Además, recibirán objetos aleatorios que podrían afectar la calidad de su descanso.

Asimismo, durante la competencia, se organizarán «perturbaciones del sueño» inesperadas para los participantes. Esto podría hacer que el concurso sea aún más interesante y complejo.

Los organizadores aún no revelan en qué consistirán estas «perturbaciones». Por lo tanto, las sorpresas que esperan a los participantes siguen siendo un misterio.

Koala JapanTokyo WeekenderTokio5 de OctubreConcurso de Sueño
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un futbolista pierde siete dientes tras una peleaUn futbolista pierde siete dientes tras una peleaHoy, 20:27Un toro de raza Angus vendido a un precio récord en AustraliaUn toro de raza Angus vendido a un precio récord en AustraliaHoy, 15:23Un turista británico detenido en Turquía por escupir a la bandera turcaUn turista británico detenido en Turquía por escupir a la bandera turcaHoy, 14:58Nace la hermana de Rim, la niña de 3 años fallecida en un ataque israelí: el padre nombró a su hija como su difunta hermanaNace la hermana de Rim, la niña de 3 años fallecida en un ataque israelí: el padre nombró a su hija como su difunta hermanaHoy, 14:02Un adolescente que mató a una joven de 16 años es absuelto inesperadamenteUn adolescente que mató a una joven de 16 años es absuelto inesperadamenteHoy, 13:55En Alaska, un adolescente de 15 años sobrevive dos días sobre un barco volcadoEn Alaska, un adolescente de 15 años sobrevive dos días sobre un barco volcadoHoy, 13:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte