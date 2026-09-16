Se ha revelado la magnitud de los daños devastadores causados a la infraestructura militar de los Estados Unidos en Oriente Medio tras las crecientes tensiones. Según informó la influyente cadena de televisión estadounidense «CBS News», los daños sufridos por las bases militares estratégicas de EE. UU. como resultado de los ataques con misiles y drones iraníes ascienden a al menos 5 mil millones de dólares. Fotografías exclusivas proporcionadas por soldados y oficiales estadounidenses en servicio, que desearon permanecer en el anonimato, mostraron la enorme verdad que los informes oficiales del Pentágono ocultaban al público.

En Arabia Saudita,en la base aérea del Príncipe Sultán, un valioso avión de vigilancia por radar de largo alcance E-3 Sentry (AWACS) quedó destruido tras recibir un impacto directo en la cola, mientras que en la base terrestre clave de «Camp Buehring» en Kuwait, los cuarteles y equipos pesados fueron reducidos a cenizas. En un informe clasificado presentado al Congreso, el inspector general del Pentágono admitió que casi 60 aviones y cientos de edificios estratégicos quedaron fuera de servicio. Los soldados en la línea del frente critican duramente a la dirección de Washington, especialmente al Secretario de Defensa Pete Hegseth, declarando: «Estamos cerrando los ojos y recibiendo los golpes, no podemos proteger nuestras bases», levantando una rebelión abierta.

Entonces, ¿por qué el Pentágone intentó ocultar una pérdida de 5 mil millones de dólares, qué bases en qué países fueron atacadas y por qué falló la defensa aérea del ejército estadounidense?

«AWACS destrozados y bases quemadas»: Los objetivos bajo fuego

Detalles clave de las fotos de los militares anónimos publicadas por CBS News:

Base aérea del Príncipe Sultán (Arabia Saudita): La cola del avión de inteligencia estratégica más valioso de la Fuerza Aérea de EE. UU., el E-3 Sentry (AWACS), fue impactada directamente y arrancada del fuselaje, y el avión fue completamente consumido por las llamas;

Base de «Camp Buehring» (Kuwait): En el centro principal de reunión de las fuerzas terrestres estadounidenses en Oriente Medio, cuarteles, edificios militares y vehículos blindados pesados fueron blanco de ataques y destruidos;

Campamento «Camp Arifjan» (Kuwait): Los edificios administrativos y de apoyo de la base sufrieron graves daños, paralizando sus operaciones;

Cientos de objetivos en 8 países: Cientos de instalaciones ubicadas en bases en Kuwait, Baréin, Catar, EAU, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania fueron alcanzadas por misiles y drones.

Informe del Pentágono: 60 aviones y 3,7 mil millones en equipos destruidos

Datos oficiales presentados al Congreso de EE. UU. por el inspector general del Pentágono:

Pérdida inicial de 3,7 mil millones de dólares: Según el informe, entre el 28 de febrero y el 30 de junio, la cantidad de equipos y materiales de combate perdidos por el ejército estadounidense ascendió oficialmente a 3,7 mil millones de dólares;

Casi 60 aeronaves: Como resultado de los ataques, casi 60 aeronaves, incluyendo aviones de combate, aviones de reconocimiento y helicópteros, fueron dañadas o totalmente destruidas;

La magnitud real de 5 mil millones de dólares: Las fuentes subrayan que los costos de restauración de las bases superarán los 5 mil millones de dólares, una cifra que aún no incluye los gastos de reparación de los sistemas de radar extremadamente complejos que quedaron fuera de servicio;

La verdad oculta al público: Temiendo el descontento de los ciudadanos y contribuyentes estadounidenses, la Casa Blanca mantuvo esta magnitud catastrófica en secreto durante mucho tiempo.

«Estamos cerrando los ojos y recibiendo los golpes»: La rebelión de los militares estadounidenses

Protestas virulentas de los soldados enojados contra Washington:

«Nos están tomando por tontos»: Un militar estadounidense que sirve en la base declaró al periodista de CBS News: «Es un daño terrible causado a nuestras bases y se lo ocultan al pueblo. Simplemente cerramos los ojos y recibimos los golpes que nos llegan»;

El ministro Pete Hegseth bajo fuego de críticas: Durante el ataque al puerto de Shuayba en Kuwait el 1 de marzo, donde murieron 6 soldados estadounidenses, el Secretario de Defensa Pete Hegseth calificó el incidente de «menor», provocando la ira de los soldados;

«No podemos proteger, solo observamos»: Los combatientes declararon abiertamente que la defensa de las bases era mediocre: «No las estamos protegiendo, simplemente estamos obligados a mirar cómo nuestras bases son destruidas», revelaron.

Estas revelaciones impactantes de los militares estadounidenses y las imágenes difundidas por CBS News asestaron un duro golpe al mito de la potencia militar invencible de los Estados Unidos en Oriente Medio y desencadenaron nuevos conflictos financieros y políticos en el Congreso.

¿En su opinión, qué significa el hecho de que los Estados Unidos, con el mayor presupuesto militar del mundo, no hayan podido proteger sus bases y casi 60 aviones contra simples drones y misiles? ¿Se ha debilitado el sistema de defensa aérea estadounidense? ¿Cómo evalúa el hecho de que la Casa Blanca y el Pentágono oculten la muerte de sus propios soldados y miles de millones de dólares en pérdidas? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta esta revelación militar impactante sobre la escena geopolítica mundial con todos los entusiastas de la política y el análisis!