Un avión obligado a cancelar su aterrizaje debido a fuegos artificiales

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Un avión obligado a cancelar su aterrizaje debido a fuegos artificiales

Los pilotos de un avión de pasajeros se vieron obligados a realizar una maniobra brusca y cancelar su aterrizaje tras observar fuegos artificiales explotando en el aire mientras se aproximaban al aeropuerto.

El incidente ocurrió la noche del lunes 14 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Flores, Guatemala. Mientras el avión se aproximaba para aterrizar, se estaban lanzando fuegos artificiales como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia del país.

Sin embargo, la tripulación de la aerolínea Avianca, al notar que los fuegos artificiales explotaban cerca de la trayectoria final de aterrizaje, decidió no continuar con el aterrizaje por motivos de seguridad.

Los pilotos realizaron una maniobra de motor y al aire (go-around), es decir, cancelaron el aterrizaje y volvieron a elevar la aeronave. Posteriormente, el avión regresó al circuito de espera del aeropuerto e inició una segunda aproximación. Así lo informó Need To Know.

El avión aterrizó con éxito en el segundo intento. No se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación, y la aeronave no sufrió daños.

Este suceso demostró una vez más el peligro que representan los fuegos artificiales cerca de las rutas de aterrizaje para el tráfico aéreo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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