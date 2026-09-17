Cuatro mujeres escondieron 225 inyecciones adelgazantes en sus calcetines

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Cuatro mujeres escondieron 225 inyecciones adelgazantes en sus calcetines

Cuatro mujeres fueron detenidas mientras intentaban introducir de contrabando 225 "inyecciones adelgazantes" a través de un puesto de control fronterizo chino. Escondieron las inyecciones médicas en sus calcetines y en los bolsillos de su ropa.

Los agentes de aduanas interceptaron a las mujeres mientras caminaban con la cabeza gacha, vistiendo pantalones anchos y evitando la mirada de los inspectores. Ninguna de las pasajeras declaró las inyecciones que transportaban.

El incidente ocurrió en el puesto de control fronterizo de Luohu cuando las mujeres intentaban entrar a China continental desde Hong Kong, según un aviso aduanero publicado el 12 de septiembre e informado por Need To Know.

Según los agentes de aduanas, las mujeres entraron en la zona de inspección una tras otra. Debido a su comportamiento nervioso, fueron sometidas a una revisión exhaustiva.

Se descubrió que una de las mujeres tenía paquetes en ambos calcetines y en sus bolsillos. Una segunda sospechosa tenía un paquete escondido en su calcetín derecho y otro en su bolsillo.

Las otras dos mujeres habían escondido un paquete cada una en sus calcetines.

Según la aduana, cada paquete contenía 25 plumas inyectoras. Así, el número total de inyecciones incautadas alcanzó las 225 unidades.

Tras retirar las inyecciones empaquetadas de la ropa de las mujeres, los inspectores también difundieron fotografías de la incautación.

El aviso oficial no menciona los nombres de las pasajeras, la marca de las inyecciones ni el valor de mercado estimado de los productos incautados.

Las inyecciones se asemejaban a plumas adelgazantes populares, muy comunes en el mercado negro debido a la gran diferencia de precios a ambos lados de la frontera.

Se han registrado casos similares en puestos de control fronterizos cercanos. Estos casos han sido remitidos a las unidades de lucha contra el contrabando.

Además, las inyecciones médicas no declaradas sin el permiso de importación correspondiente pueden ser consideradas contrabando.

Por el momento, las autoridades aduaneras no han informado si se han iniciado procesos penales contra las cuatro mujeres o si se les impondrán multas.

Puesto fronterizo de LuohuChina continentalInyección adelgazanteContrabandoAduanas
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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