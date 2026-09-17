Un periodista trasladó a cinco osos a 5 500 millas de distancia

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Un periodista trasladó a cinco osos a 5 500 millas de distancia

El conservacionista británico y granjero famoso en televisión, Jimmy Doherty, en Corea del Sur,rescató a cinco osos negros asiáticos de una granja de bilis y los llevó a 5 500 millas de distancia, al Reino Unido.

Bara, Rumi, Seybit, Yon-gi y Huimang estuvieron encerrados en jaulas de hierro oxidado durante más de 20 años. Ahora están alojados en el Jimmy's Farm and Wildlife Park, cerca de Ipswich, en el condado de Suffolk. Así lo informó Need To Know.

Jimmy compartió detalles del rescate en redes sociales el 16 de septiembre. Dijo que hace seis meses, en Corea del Sur, vio a los osos viviendo en condiciones difíciles y prometió llevarlos a Gran Bretaña.

Este es el primer traslado de osos negros asiáticos al Reino Unido. Los animales fueron rehabilitados en un centro veterinario especializado y transportados en contenedores especiales tras ser declarados aptos para el viaje.

¿Qué vida les espera ahora a los osos?

Los osos vivirán en una zona forestal especial llamada «Moon Bear Islands». Con árboles, espacios verdes, arroyos y estanques, podrán buscar comida, trepar árboles y nadar después de tantos años.

Se dice que los cinco osos fueron separados de sus madres cuando eran pequeños. La mayor, Bara, fue llevada a la granja en 1998 y permaneció 27 años en la misma jaula de hierro sucia. Antes del rescate, apenas había visto agua, pero en el centro veterinario exploró con curiosidad el agua de su baño por primera vez.

Un gran oso negro con una marca blanca en el pecho camina por el suelo.

Los hermanos Yon-gi y Rumi vivieron casi 20 años en la misma jaula. Seybit, por su parte, protegió al más pequeño, Huimang, durante su cautiverio.

En Corea del Sur, la cría de osos en granjas comenzó a principios de los años 80. Su bilis y vesícula biliar se utilizaban en la medicina tradicional. La bilis de oso contiene ácido ursodesoxicólico, usado para tratar enfermedades hepáticas y cálculos biliares, aunque existen alternativas sintéticas.

En 2014, cerca de 1 000 osos estaban retenidos en granjas del país. En 2022, el gobierno, los granjeros y las organizaciones de protección animal llegaron a un acuerdo para terminar con el comercio.

A partir del 1 de enero de 2026, la cría, tenencia con fines agrícolas y extracción de bilis estarán oficialmente prohibidas.

Sin embargo, todavía hay cerca de 200 osos que necesitan ayuda en Corea del Sur. Jimmy Doherty afirmó que trabaja con socios locales para encontrarles un nuevo hogar.

Las organizaciones Space for the Wild y Jimmy's Farm lanzaron la campaña «Bears Behind Bars» para apoyar las labores de rescate. Se han recaudado más de 90 000 libras esterlinas a través de casi 3 700 donaciones.

Los osos se mantendrán inicialmente alejados de los visitantes para adaptarse a su nuevo entorno. Una vez aclimatados, el público podrá verlos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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