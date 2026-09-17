Una jubilada obligada a volver a trabajar para pagar los gastos del piso de su hijo

Deborah Anderson, una exprofesora de 63 años que vive en Irlanda del Norte, afirmó que tuvo que volver a trabajar tras jubilarse debido a un apartamento de una habitación que compró para su hijo. Señaló que los gastos de comunidad alcanzan casi las 4 300 libras esterlinas al año.

Deborah compró este piso seguro para su hijo Ross, de 37 años, en el complejo Lisburn Square de Lisburn en 2018. En aquel entonces, los gastos anuales eran de unas 1 200 libras.

Sin embargo, en 2020, esta suma aumentó a 2 800 libras, a lo que se añadieron 250 libras de seguro. Deborah asegura que no fue advertida de estos cambios. Ahora, incluyendo el seguro, paga casi 4 300 libras al año.

«Ni siquiera sabemos en qué se gastan nuestros miles de libras. Ese dinero sale de nuestros ahorros de jubilación. Por eso he vuelto a trabajar a media jornada», declaró a Need To Know.

Deborah indicó que en noviembre de 2024 se exigió un pago adicional de más de 1 000 libras, que debía abonarse en un plazo de 28 días.

Según ella, el aumento de 2020 se debe a un cambio en la distribución de costes entre las zonas residenciales y comerciales. Sin embargo, los residentes no fueron consultados previamente.

También paga por el aparcamiento

Uno de los temas que más molesta a Deborah son los gastos de aparcamiento.

Explica que en 2023, la parte de los residentes en los costes de electricidad del aparcamiento aumentó del 19 % al 64,5 %. Aunque el piso de su hijo no tiene plaza de garaje, Deborah paga ahora más de 1 000 libras al año por esta zona.

Asimismo, mencionó que los costes de ascensores, reparaciones, limpieza, seguridad y daños en zonas comunes corren a cargo de los residentes.

Deborah destaca que la moqueta de las escaleras tiene agujeros, lo que supone un riesgo de tropiezo.

Vender el piso se ha vuelto difícil

Deborah señaló que el fuerte aumento de los gastos de comunidad también dificulta la venta de los pisos en el complejo.

«No estoy segura de poder vender este piso. Podría venderlo con pérdidas. Pero tampoco quiero pasarle el problema a otra persona», afirmó.

Comenta que algunos compradores potenciales se han echado atrás al conocer los elevados gastos, y que algunos propietarios se han visto obligados a bajar el precio o vender mediante subasta.

Deborah ha presentado recientemente una queja ante un organismo de resolución de conflictos inmobiliarios contra la empresa Ambit CRE por el presupuesto y las obras de reparación. Se ha solicitado a Ambit CRE que comente estas alegaciones.