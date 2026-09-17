Comparativa de las cámaras del iPhone 18 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra

Las capacidades de los buques insignia líderes del mercado de smartphones, el iPhone 18 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra, han sido comparadas por primera vez en la práctica. Esta comparativa, presentada por el famoso tech-blogger Mrwhosetheboss en su canal de YouTube, demostró claramente la competencia entre la nueva generación de fotófonos y provocó intensos debates entre los usuarios. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según la información de Ixbt.com, esta comparativa de cámaras abrió inmediatamente el camino a diversas discusiones entre los usuarios de internet y expertos. Aunque ambos smartphones se basan en tecnologías de captura y algoritmos de AI únicos, el procesamiento inicial del software recibió críticas de muchos.

Críticas a las fotos y a la AI de Samsung

Muchos usuarios expresaron su descontento con el procesamiento de imágenes en modo estándar del Samsung Galaxy S26 Ultra. En particular, el término "efecto ceroso" se está discutiendo ampliamente en la red. Algunos observadores señalaron con ironía que los algoritmos de AI alteraron los rostros humanos en las fotos, llegando incluso a hacer que el bloguero Arun pareciera surcoreano.

Asimismo, las opiniones de los críticos y compradores comunes sobre el balance de color se dividieron. Algunos usuarios destacan que el iPhone 18 Pro Max da un tono ligeramente amarillento a las tomas, mientras que Samsung, por el contrario, muestra las imágenes en tonos demasiado blancos y fríos.

Reacción final de los consumidores

Durante las discusiones, algunos usuarios señalaron que los resultados de ambos dispositivos eran mediocres y que las diferencias entre ellos eran tan cercanas que no merecían debates tan apasionados. Al mismo tiempo, una parte de los usuarios que prefieren un enfoque constructivo compartieron sus propias fotos, mostrando que los resultados mejoran drásticamente después de ajustar manualmente los parámetros de AI en el dispositivo Samsung.

Esta comparativa demostró una vez más que hoy en día, en la elección de un smartphone insignia, no solo los módulos ópticos, sino también el software y los ajustes algorítmicos de AI desempeñan un papel decisivo. Se espera que los fabricantes corrijan estos defectos mediante actualizaciones de software.