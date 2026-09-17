La demanda del iPhone 18 Pro alcanza niveles récord en China

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La demanda del iPhone 18 Pro alcanza niveles récord en China

En el mercado chino, el interés inicial por los nuevos dispositivos insignia de Apple, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, ha sorprendido incluso a los expertos. ixbt.com Según informa el reconocido insider Ice Universe, el sitio reporta que en menos de un minuto tras la apertura de las preventas, todas las existencias en las principales plataformas de venta, incluida JD.com, se agotaron. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos, el número total de pedidos anticipados para estos dispositivos insignia superó los 7 millones de unidades. Esto demuestra claramente que Apple sigue manteniendo una demanda inmensa en la región asiática, especialmente en China, donde los compradores locales esperaban con gran entusiasmo las tecnologías de nueva generación.

Cifras de ventas casi el doble que la generación anterior

Los datos analíticos muestran que la nueva serie de smartphones no solo se vendió rápidamente, sino que también rompió récords financieros. En particular, los resultados registrados en la plataforma Tmall evidenciaron un crecimiento brusco en el mercado.

En esta plataforma, al 15 de septiembre, los ingresos totales calculados fueron casi el doble que los de la generación anterior de smartphones en el mismo periodo. Esto significa que los compradores están mostrando una mayor inclinación hacia las versiones Pro, más caras y avanzadas.

Resultados de la primera hora en la plataforma Taobao

También se observó una actividad sin precedentes en Taobao. Según la información difundida, durante la primera hora tras el inicio de las preventas, los dispositivos de la gama iPhone 18 Pro lograron superar en más del doble los resultados del iPhone 17 Pro presentado el año pasado.

Estos resultados demuestran que la posición de Apple en China sigue siendo estable a pesar de la fuerte competencia y que los nuevos buques insignia han logrado ofrecer los cambios tecnológicos esperados por los consumidores. Los expertos prevén que este ritmo tendrá un impacto positivo en las cadenas de suministro globales y en el volumen total de ventas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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