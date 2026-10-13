Un hombre turco afirma haber perdido 30 millones de liras a manos de su esposa uzbeka

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Un hombre turco afirma haber perdido 30 millones de liras a manos de su esposa uzbeka

El ciudadano turco Mehmet Yilmaz afirmó que su esposa uzbeka lo engañó, causándole un perjuicio económico de más de 30 millones de liras turcas. El hombre presentó una denuncia exigiendo el arresto de la mujer y la devolución de sus bienes.

Según el medio turco Habertürk, Mehmet Yilmaz se casó con una mujer uzbeka a la que conoció en Estambul. Según su testimonio, ella lo En Uzbekistán, convenció para comprar varias propiedades, lo que resultó en la pérdida de una gran suma de dinero.

El hombre asegura que el daño causado supera los 30 millones de liras turcas. Solicita la recuperación de sus bienes y la detención de la mujer. También alegó que otras personas han sido víctimas de ella.

Sin embargo, hasta el momento no hay información que confirme que las acusaciones del hombre hayan sido validadas por un tribunal o las autoridades. Por lo tanto, estas declaraciones deben considerarse como alegaciones.

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