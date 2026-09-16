La novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su marido

Se han revelado las declaraciones hechas ante la fiscalía por Chaglı Öz Tanchalan, esposa de Mehmet Fatih Tanchalan, conocido con el apodo de «Qora Haydar de Van». Ella contradijo la afirmación de su marido de que las joyas de la boda estaban «alquiladas», declarando que en realidad fueron compradas. Así lo informó «Haberler».

Según Chaglı Öz, la información de que se recaudaron 43 millones de liras turcas en joyas y dinero en la boda tampoco es cierta. Ella proporcionó explicaciones sobre los movimientos de dinero en los informes del MASAK y sobre el cambio de titularidad de vehículos de lujo, acusando a su marido de exhibir una riqueza inexistente.

¿Estaban alquiladas las joyas?

Chaglı Öz rechazó la versión de su marido de que las joyas estaban alquiladas, afirmando que fueron compradas. Según ella, todas las joyas usadas en la boda fueron retiradas por Mehmet Fatih Tanchalan al final de la noche.

Más tarde, estas joyas fueron encontradas en una maleta en un almacén de leña durante un registro realizado por las fuerzas del orden en Muradiye. Chaglı Öz se enteró a través de las noticias de que algunos brazaletes eran falsos.

Según su testimonio, en la ceremonia de compromiso le regalaron un collar y dos brazaletes, mientras que la corona y el cinturón fueron tomados prestados de un joyero. El collar y los brazaletes fueron comprados posteriormente por Mehmet Fatih Tanchalan y su familia. Estas mismas joyas fueron las que lució la novia en la boda.

Cuando Chaglı Öz le preguntó a su marido por qué había tanto oro, él respondió: «Esta es una zona tribal, en las bodas todos usan tanto oro».

El anuncio sobre los 43 millones de liras

Chaglı Öz dijo que la boda celebrada el 6 de septiembre en Van fue organizada por su marido, pero que ella no sabía de dónde provenían los fondos para cubrir los gastos.

En la boda se anunció que se habían recaudado «43 millones de liras junto con los regalos, las joyas y el dinero recibido a través de transferencias IBAN». Sin embargo, Chaglı Öz afirmó que no sabía que se hubiera recaudado tal cantidad y que la mayoría de los nombres anunciados eran inventados.

Ella destacó que, por instrucciones de su marido, se anunció dinero que en realidad nunca se recibió. Chaglı Öz declaró que su marido intentaba así hacer creer a la gente que recibía grandes sumas de dinero.

Las operaciones bancarias también están bajo investigación

Chaglı Öz también fue interrogada sobre las transferencias de dinero identificadas por las investigaciones del MASAK. Ella explicó los movimientos de dinero de aproximadamente 1,5 millones de liras entre ella y su marido como préstamos.

También dijo que envió aproximadamente 5,2 millones de liras a su madre a través de 221 operaciones, precisando que estos fondos eran para las necesidades, el alquiler y los gastos diarios de su madre.

De su madre recibió aproximadamente 6,069 millones de liras a través de 303 operaciones. Chaglı Öz explicó que se trataba de fondos entregados a su madre para ahorro y recuperados cuando era necesario.

También se explicaron los movimientos de dinero en la cuenta de Muhammed Sait Tanchalan, sobrino de Mehmet Fatih Tanchalan. Según Chaglı Öz, su marido a veces usaba la cuenta de su sobrino porque no podía usar sus propias cuentas debido a un caso judicial relacionado con la pensión alimenticia.

Los datos del MASAK revelaron movimientos de 644 000 liras en esta cuenta a través de 11 operaciones.

El asunto de los vehículos de lujo

El cambio repetido de titularidad de vehículos de lujo entre familiares también está siendo investigado. El MASAK calificó estas acciones como un proceso de «estratificación» destinado a ocultar el origen de los bienes, dificultar la vigilancia financiera y eludir posibles medidas de embargo.

Mehmet Fatih Tanchalan negó esto, afirmando que los vehículos fueron registrados a nombre de familiares por períodos cortos para transferir matrículas especiales a autos nuevos. Destacó que estas acciones no tienen relación con el lavado de dinero.

Declaró que compró el vehículo de lujo a su nombre con los ingresos de sus actividades comerciales.

Diferencia entre ingresos y estilo de vida

El informe del MASAK señala una discrepancia entre el beneficio declarado por Tanchalan desde 2020, de aproximadamente 1,1 millones de liras, y el estilo de vida que exhibe.

Chaglı Öz dijo que obtuvo sus ingresos de las redes sociales y de actividades comerciales. Precisó que solo en los últimos 3 meses ganó 2,5 millones de liras en la plataforma Trendyol promocionando productos cosméticos, añadiendo que se emitieron facturas por estos ingresos.

Tanchalan indicó que podría haber un error en el informe del MASAK y que estaba dispuesto a corregir cualquier deficiencia encontrada en sus declaraciones fiscales o comerciales.

Al mismo tiempo, Chaglı Öz afirmó no tener relación con fondos ilegales. Según ella, su marido mostró en redes sociales una riqueza inexistente y mantuvo un estilo de vida lujoso, a veces a base de préstamos.

La Fiscalía General de Van continúa examinando los datos del MASAK, las operaciones bancarias, los traspasos de vehículos, las joyas de la boda y los movimientos de dinero entre los sospechosos y sus allegados.