Un recolector de basura brasileño famoso por bailar canciones turcas se encuentra en una situación difícil

·6·Mundo
Un recolector de basura brasileño famoso por bailar canciones turcas se encuentra en una situación difícil

Luis Fernando Sanches, un brasileño de 38 años, se hizo famoso en las redes sociales gracias a videos donde aparece bailando mientras recolecta basura al ritmo de canciones turcas. Ganó gran popularidad especialmente en Turquía, siendo conocido por sus videos bailando temas de Tarkan, Mustafa Sandal y Mahsun Kırmızıgül. El medio turco Habertürk también informó sobre este caso.

Según la información difundida, Sanches sintió debilidad en sus extremidades tras sufrir una lesión durante su jornada laboral. Una resonancia magnética reveló una hernia discal en las vértebras cervicales C4-C5. Sin embargo, aún se está investigando la causa exacta de su estado.

Los informes iniciales indican que Sanches podría estar sin trabajar durante unos seis meses. Durante su recuperación, ha solicitado el apoyo de sus seguidores a través de pedidos publicitarios para poder generar ingresos.

Su mayor deseo es recuperar la salud para volver a su trabajo habitual y a los bailes que lo hicieron conocido entre sus seguidores.

Luis Fernando SanchesMustafa SandalHabertürkHernia discal C4-C5Brasil
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Colapso de un vertedero en GuineaColapso de un vertedero en Guinea25 agosto 09:43Erdogan regala una moneda de oro rara a un niño que lloraba en Nueva York (vídeo)Erdogan regala una moneda de oro rara a un niño que lloraba en Nueva York (vídeo)22 septiembre 09:25Un enorme vertedero arde desde hace ocho días en IndonesiaUn enorme vertedero arde desde hace ocho días en Indonesia8 julio 23:25Un hombre que encontró casi 19 000 dólares en una bolsa de basura se convierte en su dueñoUn hombre que encontró casi 19 000 dólares en una bolsa de basura se convierte en su dueño7 octubre 14:22Un error instantáneo: una mujer pierde 133.000 dólares en oroUn error instantáneo: una mujer pierde 133.000 dólares en oro27 junio 19:58Ciudadano de Uzbekistán muere en explosión durante carga de residuosCiudadano de Uzbekistán muere en explosión durante carga de residuos18 abril 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)