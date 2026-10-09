Un recolector de basura brasileño famoso por bailar canciones turcas se encuentra en una situación difícil

Luis Fernando Sanches, un brasileño de 38 años, se hizo famoso en las redes sociales gracias a videos donde aparece bailando mientras recolecta basura al ritmo de canciones turcas. Ganó gran popularidad especialmente en Turquía, siendo conocido por sus videos bailando temas de Tarkan, Mustafa Sandal y Mahsun Kırmızıgül. El medio turco Habertürk también informó sobre este caso.

Según la información difundida, Sanches sintió debilidad en sus extremidades tras sufrir una lesión durante su jornada laboral. Una resonancia magnética reveló una hernia discal en las vértebras cervicales C4-C5. Sin embargo, aún se está investigando la causa exacta de su estado.

Los informes iniciales indican que Sanches podría estar sin trabajar durante unos seis meses. Durante su recuperación, ha solicitado el apoyo de sus seguidores a través de pedidos publicitarios para poder generar ingresos.

Su mayor deseo es recuperar la salud para volver a su trabajo habitual y a los bailes que lo hicieron conocido entre sus seguidores.