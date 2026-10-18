Se están produciendo protestas masivas, de una magnitud e intensidad inesperadas, en toda Francia contra el fuerte aumento del coste de la vida, la inflación y la subida de los precios del combustible.

Según datos del Ministerio del Interior, más de 550.000 manifestantes han salido a las calles de la capital, París, y de otras grandes ciudades (como Marsella, Lyon y Lille). Se considera una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años.

Enfrentamientos, gases lacrimógenos e incendios

La situación se volvió extremadamente tensa en París y Marsella durante las manifestaciones, produciéndose violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía:

Reacción de las fuerzas de seguridad: Se levantaron barricadas en las calles de París y Marsella; se prendió fuego a contenedores de basura, coches e incluso algunos edificios. Para restablecer el orden y dispersar a la multitud, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma.

Detenciones masivas: Tras los saqueos y disturbios ocurridos durante las protestas, decenas de personas han sido detenidas por la policía en todo el país, incluyendo un gran número en la propia París.

Prohibiciones estrictas: El gobierno ha prohibido oficialmente cualquier manifestación o reunión cerca de los Campos Elíseos en París, así como en las inmediaciones de varios edificios administrativos y gubernamentales y de las principales estaciones de tren.

Extensión de la protesta social: estudiantes y profesores se unen

El movimiento, que comenzó inicialmente contra el precio del combustible y la inflación general, ha incorporado rápidamente a otros grupos sociales:

Combustible y coste de la vida: La gente protesta contra el aumento incesante de los precios de los productos básicos y del combustible, la caída del poder adquisitivo y la congelación de las ayudas sociales.

Crisis educativa: Cientos de estudiantes y profesores de escuelas y universidades de toda Francia se han unido activamente a las protestas. Expresan su descontento por los recortes financieros en el sistema educativo, las precarias condiciones en las escuelas y los bajos salarios.

A pesar de la alta movilización de la policía y las fuerzas especiales, las demandas de los manifestantes siguen creciendo. El gobierno francés se ve obligado a tomar medidas urgentes para salir de esta crisis social y calmar la situación.