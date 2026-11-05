Golpe devastador: ¿Por qué los estadounidenses castigaron brutalmente al partido de Trump?

·7·Mundo
Golpe devastador: ¿Por qué los estadounidenses castigaron brutalmente al partido de Trump?

Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos terminaron en una dura derrota para el presidente en ejercicio Donald Trump y su Partido Republicano. Por lo general, el partido en el poder pierde posiciones parcialmente en estas elecciones, pero la magnitud de este golpe político demostró cuán cansados y descontentos están los votantes con la política aplicada durante los dos años posteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca.

La BBC reveló las 5 razones principales por las que los votantes estadounidenses privaron a los republicanos de tantos mandatos, votando a favor de una «ola azul» (demócratas).

1. Carestía e inflación: «Todo ha subido»

Los estadounidenses que viven desde el Atlántico hasta el Pacífico se enfrentaron a un fuerte aumento del coste de la vida cotidiana:

  • Cifras y precios de la gasolina: De septiembre de 2025 a septiembre de 2026, los precios subieron un 3,7 %. En septiembre, el precio minorista del diésel alcanzó un nivel récord por galón de 6 dólares con 52 centavos (1,72 dólares por litro);

  • La ira de la población: En las encuestas a pie de urna, 79 % de los votantes declararon haber enfrentado graves dificultades financieras en el último año debido a la inflación, y más del 60 % de los encuestados culparon directamente a Trump y sus decisiones económicas.

2. La guerra en Irán y la promesa rota

El aumento drástico de los precios fue causado por las operaciones militares lanzadas por Washington e Israel contra Irán a finales de febrero:

  • El cierre del estrecho de Ormuz: El bloqueo por parte de Teherán de una ruta crucial de petróleo y gas disparó los precios del combustible en todo el mundo, lo que resultó en facturas exorbitantes para los estadounidenses en las gasolineras;

  • Resistencia de los votantes: Entre los encuestados, 63 % consideró que iniciar la guerra fue un error, y 74 % destacó que este factor fue decisivo en su voto. El incumplimiento de la promesa de Trump de «no iniciar nuevas guerras» decepcionó incluso a sus seguidores más acérrimos.

3. La estrategia fuerte y coherente de los demócratas

Los candidatos del Partido Demócrata crearon una ola de victoria incluso en los bastiones tradicionales de los republicanos:

  • Énfasis en problemas sociales: Hicieron de la carestía y el acceso a servicios médicos sus principales lemas;

  • Victorias sensacionales: En Texas y Kansas, James Talarico y el reverendo Adam Hamilton, en Carolina del Sur la ex pediatra Annie Andrews, y en Michigan, Abdul El-Sayed, defensor del sistema de salud, fueron elegidos al Senado. En Georgia, el senador de 39 años Jon Ossoff logró una victoria convincente sobre los partidarios de Trump con un 60 a 40, convirtiéndose en el favorito para la carrera presidencial de 2028.

4. Trump en caída libre: Un líder con la imagen desgastada

Los votantes asociaron directamente los problemas que más les afectan —el aumento de precios y la guerra en Irán— con el nombre de Trump:

  • Táctica estratégica errónea: Trump puso su propia persona en el centro de la campaña, llamando a los votantes a votar como si su nombre estuviera en todas las boletas. Esto tuvo el efecto contrario;

  • Desconexión de los problemas reales: Mientras los estadounidenses esperaban soluciones sobre los precios y el presupuesto familiar, Trump dedicó su discurso en Washington en vísperas de las elecciones a un proyecto de renovación de una gran piscina en la capital, lo que decepcionó a muchos.

5. El rechazo de los latinoamericanos y votantes negros

Los grupos demográficos importantes que aseguraron el regreso de Trump al poder en 2024 no apoyaron a los republicanos esta vez:

  • El giro en la frontera: Los demócratas ganaron en los distritos hispanohablantes de Texas fronterizos con México. En estas zonas, el resultado de los republicanos cayó 22 puntos porcentuales respecto a hace dos años;

  • Descontento con la política del ICE: Las medidas agresivas de los servicios de inmigración y aduanas (ICE) generaron una reacción negativa en el 56 % de los votantes. Asimismo, en regiones con alta población afroamericana como Misisipi, el dominio republicano de larga data se vio amenazado.

Donald TrumpElecciones de mitad de mandato en EE. UU.Partido RepublicanoPartido DemócrataPolítica estadounidense
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se espera un « tsunami azul » en EE. UU.: ¿Está Trump aceptando la derrota electoral?Se espera un « tsunami azul » en EE. UU.: ¿Está Trump aceptando la derrota electoral?3 noviembre 22:39«¡Si no votan, irán al infierno!»: Trump lanza una exigencia impactante a sus seguidores«¡Si no votan, irán al infierno!»: Trump lanza una exigencia impactante a sus seguidores12 septiembre 10:14La coalición árabe lanzó ataques devastadores contra 82 objetivos militares de los hutíes en YemenLa coalición árabe lanzó ataques devastadores contra 82 objetivos militares de los hutíes en Yemen8 octubre 16:49Los hutíes yemeníes toman la isla de Perim — Petróleo saudí bajo asedio, ¡Aden podría caer!Los hutíes yemeníes toman la isla de Perim — Petróleo saudí bajo asedio, ¡Aden podría caer!12 septiembre 00:11« ¿¡Debo destruir a Irán!? »: Trump lanza declaraciones impactantes desde la tribuna de la ONU« ¿¡Debo destruir a Irán!? »: Trump lanza declaraciones impactantes desde la tribuna de la ONU23 septiembre 06:43«¡No retrocederemos y responderemos con contundencia!»: Irán se declara listo para la guerra con EE. UU.«¡No retrocederemos y responderemos con contundencia!»: Irán se declara listo para la guerra con EE. UU.10 septiembre 21:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol