Golpe devastador: ¿Por qué los estadounidenses castigaron brutalmente al partido de Trump?
Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos terminaron en una dura derrota para el presidente en ejercicio Donald Trump y su Partido Republicano. Por lo general, el partido en el poder pierde posiciones parcialmente en estas elecciones, pero la magnitud de este golpe político demostró cuán cansados y descontentos están los votantes con la política aplicada durante los dos años posteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca.
La BBC reveló las 5 razones principales por las que los votantes estadounidenses privaron a los republicanos de tantos mandatos, votando a favor de una «ola azul» (demócratas).
1. Carestía e inflación: «Todo ha subido»
Los estadounidenses que viven desde el Atlántico hasta el Pacífico se enfrentaron a un fuerte aumento del coste de la vida cotidiana:
Cifras y precios de la gasolina: De septiembre de 2025 a septiembre de 2026, los precios subieron un 3,7 %. En septiembre, el precio minorista del diésel alcanzó un nivel récord por galón de 6 dólares con 52 centavos (1,72 dólares por litro);
La ira de la población: En las encuestas a pie de urna, 79 % de los votantes declararon haber enfrentado graves dificultades financieras en el último año debido a la inflación, y más del 60 % de los encuestados culparon directamente a Trump y sus decisiones económicas.
2. La guerra en Irán y la promesa rota
El aumento drástico de los precios fue causado por las operaciones militares lanzadas por Washington e Israel contra Irán a finales de febrero:
El cierre del estrecho de Ormuz: El bloqueo por parte de Teherán de una ruta crucial de petróleo y gas disparó los precios del combustible en todo el mundo, lo que resultó en facturas exorbitantes para los estadounidenses en las gasolineras;
Resistencia de los votantes: Entre los encuestados, 63 % consideró que iniciar la guerra fue un error, y 74 % destacó que este factor fue decisivo en su voto. El incumplimiento de la promesa de Trump de «no iniciar nuevas guerras» decepcionó incluso a sus seguidores más acérrimos.
3. La estrategia fuerte y coherente de los demócratas
Los candidatos del Partido Demócrata crearon una ola de victoria incluso en los bastiones tradicionales de los republicanos:
Énfasis en problemas sociales: Hicieron de la carestía y el acceso a servicios médicos sus principales lemas;
Victorias sensacionales: En Texas y Kansas, James Talarico y el reverendo Adam Hamilton, en Carolina del Sur la ex pediatra Annie Andrews, y en Michigan, Abdul El-Sayed, defensor del sistema de salud, fueron elegidos al Senado. En Georgia, el senador de 39 años Jon Ossoff logró una victoria convincente sobre los partidarios de Trump con un 60 a 40, convirtiéndose en el favorito para la carrera presidencial de 2028.
4. Trump en caída libre: Un líder con la imagen desgastada
Los votantes asociaron directamente los problemas que más les afectan —el aumento de precios y la guerra en Irán— con el nombre de Trump:
Táctica estratégica errónea: Trump puso su propia persona en el centro de la campaña, llamando a los votantes a votar como si su nombre estuviera en todas las boletas. Esto tuvo el efecto contrario;
Desconexión de los problemas reales: Mientras los estadounidenses esperaban soluciones sobre los precios y el presupuesto familiar, Trump dedicó su discurso en Washington en vísperas de las elecciones a un proyecto de renovación de una gran piscina en la capital, lo que decepcionó a muchos.
5. El rechazo de los latinoamericanos y votantes negros
Los grupos demográficos importantes que aseguraron el regreso de Trump al poder en 2024 no apoyaron a los republicanos esta vez:
El giro en la frontera: Los demócratas ganaron en los distritos hispanohablantes de Texas fronterizos con México. En estas zonas, el resultado de los republicanos cayó 22 puntos porcentuales respecto a hace dos años;
Descontento con la política del ICE: Las medidas agresivas de los servicios de inmigración y aduanas (ICE) generaron una reacción negativa en el 56 % de los votantes. Asimismo, en regiones con alta población afroamericana como Misisipi, el dominio republicano de larga data se vio amenazado.
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