109 personas mueren en un día en París debido al calor anómalo

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109 personas mueren en un día en París debido al calor anómalo

El calor anómalo que se registra en París, la capital de Francia, está provocando graves consecuencias. En un solo día, se registró el fallecimiento de 109 personas en la ciudad. Así lo informó « Franceinfo », basándose en datos del servicio de emergencias médicas.

Se informó que el viernes 26 de junio, la temperatura en la capital subió hasta casi los 39 grados. En esas 24 horas, el servicio de emergencias registró oficialmente 109 muertes. Se destaca que, en esta época del año, en París fallecen en promedio siete personas al día, lo que indica que la cifra actual es varias veces superior a lo habitual.

Los expertos aclararon que en estas estadísticas solo se incluyeron las muertes registradas por el personal de emergencias en hogares y lugares públicos. Las muertes ocurridas en hospitales no fueron sumadas a este informe. Por lo tanto, no se descarta que el número total de víctimas sea aún mayor.

Se señaló que, durante el mismo periodo, el servicio de emergencias médicas recibió cerca de 3,4 mil llamadas, lo que demuestra un aumento drástico en el número de personas cuya salud se deterioró debido al calor.

Asimismo, Fabien Hugé, director de la funeraria « Family Obsèques », informó en una entrevista que las morgues de París están casi llenas debido al incremento de fallecidos a causa del calor anómalo.

Los especialistas instan a la población a evitar salir en las horas más calurosas del día, consumir más agua y prestar especial atención a los ancianos y a las personas con enfermedades crónicas.

ParísFranciaFabien YugeFranceinfo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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