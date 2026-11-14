En Irán, 1 dólar alcanzó los 2,7 millones de riales: se explican las causas de la crisis económica

La depreciación del rial, la moneda nacional iraní, continúa. Al 14 de noviembre de 2026, en el mercado cambiario abierto del país, 1 dólar estadounidense se cotiza a aproximadamente 2,7 millones de riales. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, destacó que la situación económica en Irán ha empeorado, señalando que el tipo de cambio del dólar se acerca a la marca de los 3 millones y que la inflación ha alcanzado el 200 %.

Estas cifras han vuelto a poner sobre la mesa los graves problemas de la economía iraní. Sin embargo, ¿la subida del tipo de cambio se debe solo a la presión externa o también contribuyen los problemas económicos internos del país? En su declaración, Bessent enfatizó el impacto de las sanciones estadounidenses.

¿Qué nivel ha alcanzado el tipo de cambio del dólar en Irán?

Según datos del mercado cambiario abierto, el 14 de noviembre de 2026, el tipo de venta de 1 dólar estadounidense en Irán fue de 2 723 500 riales. Esto equivale a unos 272 350 tomanes.

El rial es la unidad monetaria oficial en Irán, pero la población utiliza ampliamente el término «toman» en las transacciones diarias, donde 1 toman equivale a 10 riales. Por lo tanto, es importante no confundir estas dos unidades en los informes sobre tipos de cambio.

Scott Bessent, al hablar de la depreciación de la moneda iraní, mencionó la cifra de 3 millones por dólar. Según él, esto refleja la difícil situación de la economía del país.

El cambio es notable en comparación con el período anterior. La declaración de Bessent indica que el tipo de cambio del dólar estaba anteriormente alrededor de 600 000, antes de acercarse al nivel de los 3 millones. Sin embargo, al comparar estas cifras, se debe tener en cuenta la fecha y la unidad monetaria a la que se hace referencia.

Scott Bessent: Trump ordenó el inicio de una política de máxima presión contra Irán

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo que Donald Trump le encargó en 2025 la misión de implementar una política de máxima presión contra Irán.

Bessent explicó que el objetivo principal de Washington era limitar los ingresos petroleros de Irán, reducir el acceso del país al sistema financiero internacional y fortalecer el impacto de las sanciones.

Durante su intervención en el Club Económico de Nueva York el 6 de marzo de 2025, ya había advertido sobre la posibilidad de una depreciación de la moneda iraní. En ese momento, Bessent destacó que la inflación oficial en el país alcanzaba el 35 % y que el rial había perdido gran parte de su valor en un año.

Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense señaló en varias ocasiones que las sanciones y la escasez de dólares habían aumentado la presión sobre la economía iraní.

¿La inflación alcanzó el 200 %?

Una de las cifras más llamativas de la declaración de Bessent es la afirmación de que la inflación en Irán ha llegado al 200 %.

Sin embargo, no sería correcto considerar esta cifra como idéntica a las estadísticas oficiales iraníes. La inflación puede variar según los grupos de productos, el período de cálculo y la metodología. Por lo tanto, la cifra del 200 % debe citarse específicamente como la declaración de Bessent.

No obstante, la depreciación del rial afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Especialmente en un contexto donde los precios de los productos importados, medicamentos, alimentos y materias primas necesarias para la producción dependen del tipo de cambio, el encarecimiento del dólar ejerce presión sobre los precios del mercado interno.

La mayor demanda de divisas, el aumento de los costos de importación y la disminución de la confianza de la población en la moneda nacional podrían complicar aún más la situación económica.

¿Cómo están afectando las sanciones de EE. UU. a la economía iraní?

La economía iraní ha estado bajo sanciones internacionales durante muchos años. Las restricciones que apuntan a las exportaciones de petróleo y a las operaciones bancarias internacionales afectan especialmente los ingresos en divisas extranjeras del país.

En el marco de la política de «máxima presión» de EE. UU., se han reforzado las restricciones contra las entidades involucradas en la venta y transporte de petróleo iraní, así como en la transferencia de ingresos por exportaciones a través del sistema financiero internacional.

Como resultado, el acceso de Irán a divisas extranjeras disminuye, los pagos por importaciones se vuelven más difíciles y la presión sobre la moneda nacional aumenta.

Sin embargo, explicar la situación económica solo mediante sanciones externas sería un enfoque unilateral. La gestión económica interna, los problemas del sistema bancario, el déficit presupuestario, la política monetaria y la alta dependencia de los ingresos petroleros son también factores importantes.

¿Qué tan grande es la diferencia en comparación con Uzbekistán?

Para comparar la depreciación del rial iraní con el som uzbeko, se debe asegurar que los tipos de cambio de ambos países se tomen en la misma fecha.

En los datos proporcionados, 1 dólar estadounidense se indica a 11 973 soms en Uzbekistán y a 2 702 000 riales en Irán. Pero como la fecha de estas cifras no está claramente indicada, no es correcto presentarlas como los tipos actuales del 14 de noviembre de 2026.

El tipo de cambio del mercado abierto en Irán se registró en aproximadamente 2,72 millones de riales por dólar el 14 de noviembre.

Hay otro aspecto importante: el valor nominal de una moneda no refleja directamente su poder económico. Por ejemplo, la necesidad de pagar millones de riales por un dólar significa que el valor nominal de la moneda nacional frente al dólar es bajo, pero para evaluar la economía de los países, también se deben tener en cuenta indicadores como la inflación, los ingresos de la población, la producción, el comercio exterior y el poder adquisitivo.

¿Qué le espera a la economía iraní?

La depreciación del rial, las restricciones al comercio exterior y la presión inflacionaria siguen siendo los principales problemas que enfrenta la economía iraní.

La parte estadounidense declara abiertamente que intenta limitar las capacidades financieras de Teherán mediante sanciones. Irán, por su parte, busca mantener sus relaciones comerciales y financieras en estas condiciones de presión.

Sin embargo, la situación en el mercado cambiario no está determinada solo por declaraciones políticas, sino también por indicadores económicos reales. Los ingresos petroleros, las reservas de divisas, las capacidades de importación y la inflación interna seguirán siendo los principales factores que influyan en el tipo de cambio del rial en el futuro.

Como muestra la situación actual, el mayor desafío para Irán no es solo la subida del tipo de cambio del dólar, sino el restablecimiento de la confianza en la moneda nacional y la preservación del poder adquisitivo de la población. Esto requiere, más allá de las medidas a corto plazo, reformas económicas de gran alcance.