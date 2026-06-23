¿Cómo apareció un cuadro de Picasso en la casa de unos narcotraficantes?

Durante un registro realizado en el marco de un caso de tráfico de drogas en Francia, se encontró un cuadro desaparecido del famoso pintor Pablo Picasso. El suceso tuvo lugar en Champigny-sur-Marne, en la periferia sureste de París.

La obra de Picasso había sido robada de un almacén de depósito de objetos de arte en París. El cuadro pertenecía originalmente a una coleccionista singapurense. Uno de los sospechosos del robo era un guardia de dicho almacén.

El nombre oficial de este cuadro aún no ha sido revelado, pero ha sido confirmado por expertos.

Según el periódico Le Parisien,se informó queademás del cuadro de Pablo Picasso, la policía incautó drogas, ropa de lujo y varios miles de euros en efectivo en la vivienda.

Las obras de Picasso han sido durante años el objetivo «favorito» de los ladrones. Esta situación demuestra una vez más que la seguridad de las obras de arte es insuficiente y que su movimiento en el mercado negro continúa.