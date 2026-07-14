¿Por qué Turkmenistán inició redadas contra las tarjetas SIM de Uzbekistán?

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¿Por qué Turkmenistán inició redadas contra las tarjetas SIM de Uzbekistán?

En las regiones de Turkmenistán fronterizas con Uzbekistán, las fuerzas del orden locales han iniciado redadas a gran escala para identificar a los ciudadanos que utilizan tarjetas SIM de operadores móviles uzbekos. Así lo informó la radio « Ozodlik ».

Se informa que las inspecciones se están llevando a cabo principalmente en más de 60 localidades de la provincia de Dashoguz. En los últimos días, en el pueblo de Diovar, se dice que a varias familias les fueron confiscadas tarjetas SIM pertenecientes a Uzbekistán.

En algunos casos, los infractores solo recibieron una advertencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas sospechosas de utilizar servicios de comunicación móvil extranjeros fueron advertidas de que podrían enfrentar grandes multas o incluso penas de prisión.

Según las fuentes, estas medidas se justifican alegando que, en ciertos casos, el uso de servicios de comunicación extranjeros se considera una amenaza para la seguridad nacional.

Los ciudadanos que viven en la zona fronteriza afirman que se ven obligados a utilizar las tarjetas SIM y dispositivos Wi-Fi de los operadores uzbekos. Explican esto debido a la baja calidad de Internet en las redes locales o a su ausencia total en algunas áreas.

Algunos usuarios destacan que la velocidad de Internet ofrecida por los operadores móviles uzbekos es varias veces mayor que la de los servicios locales. Por ello, algunas personas que viajan al país traen tarjetas SIM y routers de Uzbekistány los comparten con otros.

Según la publicación, el endurecimiento de las redadas podría deberse a la amplia difusión en Internet de la noticia sobre un hombre en la provincia de Dashoguz que se suicidó junto a sus seis hijos. Según algunas hipótesis, se sospecha que esta información fue difundida por usuarios conectados a Internet a través de los operadores móviles del país vecino.

Al mismo tiempo, se indica que las fuerzas del orden no cuentan con medios técnicos especiales para detectar de forma remota las tarjetas SIM uzbekas. Por esta razón, las inspecciones se realizan principalmente mediante redadas en el lugar.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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