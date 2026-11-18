Kazajistán está tomando medidas estrictas para proteger a la generación joven en Internet y regular el entorno digital. Se debate un proyecto de ley que prohíbe el registro en redes sociales a menores de 16 años y prevé la eliminación de cuentas existentes mediante la verificación de la edad. Este proyecto fue examinado en primera lectura el 18 de noviembre de 2026.

¿Qué plataformas están cubiertas y cuáles son las excepciones?

Según la nueva iniciativa, las restricciones se aplicarán a todas las principales plataformas en línea, incluidas las redes sociales, el alojamiento de vídeos y las plataformas de transmisión en directo. El gobierno ha establecido excepciones importantes para no obstaculizar la educación de los niños y su comunicación con sus familiares:

Mensajería: Las aplicaciones de mensajería destinadas a la comunicación de los niños con sus padres, familiares y profesores no están sujetas a la prohibición.

Recursos educativos y públicos: eGov.kz y Kundelik.kz Las plataformas oficiales y educativas como estas no tendrán restricciones.

Principales ejes del proyecto de ley Detalles y medidas Límite de edad Prohibición de registro en redes sociales para menores de 16 años Mecanismos de verificación Inteligencia artificial (IA), análisis de contenido y tarjetas SIM especiales para niños Datos personales No se recopilarán los datos del número de identificación personal (IIN) ni del pasaporte de los niños Empresas extranjeras Obligación de abrir una oficina de representación oficial en Kazajistán

Métodos seguros de determinación de la edad y responsabilidad de las empresas tecnológicas extranjeras

El Ministro de Cultura e Información, Arman Kirikbayev, destacó que no se requerirán los datos personales de los niños (como el IIN o el pasaporte) para el registro. Se prevé que las plataformas utilicen dos métodos principales para determinar la edad:

Algoritmos de las empresas tecnológicas: Las grandes plataformas determinarán la edad del usuario mediante inteligencia artificial (IA), análisis de comportamiento y contenido. Tarjetas SIM especiales para niños: A través de tarjetas SIM especiales desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Digital, la categoría de edad del usuario se determinará automáticamente sin proporcionar datos personales excesivos.

Además, según el documento, las redes sociales extranjeras, los servicios de vídeo y los cines en línea deben abrir oficinas oficiales en Kazajistán o designar representantes legales. Se reforzarán las medidas de responsabilidad administrativa para las empresas que no cumplan con los requisitos de eliminación de contenido ilegal. Asimismo, se planea introducir un registro especial (identificación) para páginas y canales públicos con más de 5.000 seguidores.

¿Cree que es una decisión correcta limitar legalmente el uso de redes sociales por parte de menores y verificar sus cuentas? ¡Deje su opinión en los comentarios!