Cambio importante en la Green Card: las solicitudes comienzan el 1 de noviembre y los resultados...

Se han revelado los detalles de la nueva y esperada temporada de la lotería de Visas de Diversidad (Green Card) de EE. UU. Esta temporada destaca por plazos significativamente diferentes y nuevos requisitos financieros.

La principal novedad es que el proceso de solicitud ya no es gratuito. Por primera vez en la historia de la lotería, se ha establecido una tasa simbólica por solicitante y se anunció que los resultados se conocerán en pocos días, en lugar del plazo habitual de seis meses.

Fechas y plazos precisos de la nueva temporada

De acuerdo con el procedimiento establecido, el proceso de lotería se llevará a cabo en un formato muy breve y rápido:

Inicio de inscripciones: La recepción de solicitudes comenzará oficialmente el 1 de noviembre ;

Cierre de inscripciones: El registro se 30 de noviembre cerrará definitivamente;

Anuncio de resultados: No habrá que esperar meses por las respuestas: los nombres de los ganadores se anunciarán apenas unos días después, el 3 de diciembre .

Tasa oficial de 1 dólar y requisito de tarjeta Visa personal

Esta temporada, se introducen estrictas restricciones financieras para prevenir el fraude y el flujo de solicitudes falsas:

Tasa de inscripción: Se cobrará una tasa oficial de 1 dólar estadounidense por cada solicitante;

Tarjeta a nombre del solicitante: El pago debe realizarse obligatoriamente a través de una tarjeta Visa internacional abierta a nombre del propio solicitante;

Riesgo de rechazo: Si el pago se realiza desde la tarjeta de otra persona (familiar, amigo o agencia externa), la solicitud podría ser cancelada o rechazada sin revisión;

Preparación previa: Los expertos recomiendan encarecidamente abrir una tarjeta Visa personal en un banco y depositar fondos antes de que comiencen las inscripciones.

Se aconseja a nuestros compatriotas que planeen solicitar la Green Card tener en cuenta estas nuevas reglas y tramitar sus tarjetas personales a tiempo.