China: Directora de guardería condenada a cadena perpetua tras envenenamiento de niños

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China: Directora de guardería condenada a cadena perpetua tras envenenamiento de niños

En China, la directora de una guardería fue condenada a cadena perpetua después de que más de 200 niños y empleados se intoxicaran con alimentos que contenían plomo. El incidente ocurrió en la ciudad de Tianshui, provincia de Gansu. Así lo informó la BBC.

Se reveló que en julio de 2025, los niveles de plomo en la sangre de 247 alumnos y empleados de la guardería superaban los límites permitidos. La investigación determinó que el personal de cocina utilizó un colorante no apto para el consumo para mejorar el aspecto de los alimentos.

La investigación comenzó después de que los niños necesitaran atención médica tras consumir pasteles de dátiles rojos y bollos de maíz con salchicha. Las muestras de alimentos mostraron niveles de plomo hasta 2 000 veces superiores a las normas de seguridad establecidas.

El tribunal declaró a la propietaria de la guardería, Li Hueyfang, culpable de preparar y vender alimentos nocivos, sentenciándola a cadena perpetua. Además, se confiscaron sus bienes por un valor de 500 000 yuanes.

El director ejecutivo de la guardería, Zhi Jinglin, fue condenado a 15 años de prisión y a una multa de 300 000 yuanes. Otros cuatro empleados involucrados en el caso fueron sentenciados a penas de entre seis y ocho años de cárcel.

Durante la investigación, se descubrió que algunos funcionarios y personal hospitalario intentaron encubrir el incidente falsificando resultados de análisis y aceptando sobornos.

Tras el suceso, China reforzó las medidas de seguridad alimentaria en las instituciones educativas. Según las nuevas normas, cada lote de alimentos debe ser inspeccionado, y la harina, el arroz y el aceite vegetal deben adquirirse mediante un sistema de compra centralizado.

Según la Organización Mundial de la Salud, la intoxicación por plomo puede causar daños graves al cerebro y al sistema nervioso central de los niños.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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