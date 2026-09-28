Empleados de guardería bajo los focos tras proteger a niños durante un fuerte terremoto en Turquía

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Empleados de guardería bajo los focos tras proteger a niños durante un fuerte terremoto en Turquía

Durante el terremoto de magnitud 5,4 que sacudió la provincia de Şanlıurfa en Turquía, las acciones de los empleados de una guardería quedaron registradas por cámaras de seguridad. Los educadores se apresuraron a proteger a los niños durante el fuerte temblor. Una vez que cesó el sismo, los evacuaron a un lugar seguro.

El 24 de septiembre, un terremoto ocurrió en el distrito de Karaköprü, en la provincia de Şanlıurfa. En ese momento, los educadores que se encontraban en una guardería local acudieron de inmediato a los niños para intentar protegerlos.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran los esfuerzos del personal para proteger a los niños durante el temblor.

Tras el cese del terremoto, el personal de la guardería sacó a los niños del edificio y los evacuó a una zona segura. Las imágenes de la cámara de seguridad de la guardería se difundieron en las redes sociales, atrayendo la atención del público. En los videos se pueden ver las acciones del personal para proteger a los niños en una situación de emergencia.

Este suceso demostró una vez más la importancia de la preparación del personal de las guarderías ante situaciones de emergencia y de garantizar la seguridad de los niños.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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