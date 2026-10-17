¿Cuáles son las penas por violencia contra menores en Asia Central?

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¿Cuáles son las penas por violencia contra menores en Asia Central?

En Uzbekistán, se han endurecido las penas por violencia sexual contra menores, introduciendo la cadena perpetua para ciertos delitos graves. El 14 de octubre, el presidente Shavkat Mirziyoyev firmó la ley correspondiente. ¿Qué penas existen en otros países de Asia Central para estos delitos?

Violencia sexual contra menores de 14 años

En Uzbekistán, estos delitos graves conllevan penas de hasta 25 años de prisión o cadena perpetua. En algunos casos, se restringen las posibilidades de libertad condicional.

En Kazajistán, se establece la cadena perpetua para delitos sexuales cometidos con violencia contra menores de 14 años.

En Kirguistán, dependiendo de las circunstancias del delito, se puede aplicar una pena de 15 años de prisión o cadena perpetua.

En Tayikistán, la violación de una niña menor de 14 años conlleva de 12 a 25 años de prisión o cadena perpetua. También existen penas severas para actos sexuales forzados.

En Turkmenistán, la violación de una menor de 14 años conlleva de 10 a 25 años de prisión, y ciertos actos sexuales forzados contra niños pueden castigarse con 10 a 20 años.

Violencia sexual contra adolescentes de 14 a 17 años

También se contemplan penas severas en la región para la violencia contra este grupo de edad.

  • Uzbekistán: de 10 a 15 años de prisión.

  • Kazajistán: generalmente de 15 a 17 años, y en casos agravantes de 17 a 20 años o cadena perpetua.

  • Kirguistán: 15 años de prisión o cadena perpetua.

  • Tayikistán: generalmente de 7 a 12 años de prisión. La pena puede aumentar en ciertos casos.

  • Turkmenistán: de 5 a 15 años de prisión por violación de una menor.

Actos sexuales sin violencia con menores de 16 años

Incluso sin uso de violencia, existe responsabilidad penal para proteger a los niños.

En Uzbekistán, estos actos pueden conllevar de 3 a 5 años de restricción de libertad o prisión. En casos agravantes, la pena puede llegar a 8-10 años.

En Kazajistán, se establece hasta 5 años de prisión o restricción de libertad. En algunos casos, puede aumentar a 7-12 años, y 12-15 años en caso de reincidencia.

En Kirguistán, se prevé una pena de 8 a 10 años de prisión.

En Tayikistán, la pena básica es de 2 a 5 años de prisión. Se endurece en casos agravantes.

En Turkmenistán, se pueden aplicar multas, trabajos correccionales o hasta 3 años de prisión.

Penas por actos obscenos contra menores

Los actos obscenos contra menores también conllevan responsabilidad penal específica.

  • Uzbekistán: generalmente 2-3 años, y en casos agravantes 3-5 años de restricción de libertad o prisión.

  • Kazajistán: de 7 a 12 años de prisión.

  • Kirguistán: de 7 a 10 años de prisión.

  • Tayikistán: hasta 2 años en casos básicos, y de 5 a 8 años en casos agravantes.

  • Turkmenistán: hasta 3 años de prisión.

Shavkat MirziyoyevLey contra la violencia sexual en UzbekistánViolencia sexual contra menoresCadena perpetuaAsia Central
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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