Monedas raras de la época de los Karakánidas descubiertas en el fondo del lago Issyk-Kul

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Monedas raras de la época de los Karakánidas descubiertas en el fondo del lago Issyk-Kul

En Kirguistán, Se han descubierto monedas de la época de los Karakánidas de los siglos X-XI en el fondo del lago Issyk-Kul. Así lo informó Maksim Menshikov, codirector de las investigaciones arqueológicas e investigador del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia.

Los hallazgos se realizaron durante nuevas investigaciones submarinas en el complejo arqueológico medieval de Toru-Aygir, situado en el fondo del lago. Los arqueólogos llevan varios años estudiando esta zona.

Según Menshikov, las monedas encontradas podrían tener un contenido de plomo muy elevado. Según las estimaciones iniciales, la proporción de plomo en el metal alcanzaría el 90 %. El investigador explica esto por la escasez de cobre en aquella época.

Estas monedas son notables por la rareza de su composición. Debido a la fragilidad del material, los hallazgos no se han conservado bien y es difícil leer las inscripciones de las monedas.

Durante la expedición también se encontraron parte de un caldero de hierro fundido y fragmentos de grandes vasijas de cerámica. Además, los arqueólogos identificaron siete estructuras medievales construidas con ladrillos cocidos en el complejo de Toru-Aygir. Anteriormente, solo se conocían seis estructuras de este tipo en el territorio de Kirguistán.

Las investigaciones se llevan a cabo en el marco de una expedición arqueológica submarina internacional apoyada por la Sociedad Geográfica Rusa.

Dado que los participantes de la expedición no pueden sacar de Kirguistán los objetos originales, alfareros de Moscú están preparando réplicas. Según el plan, estas copias se exhibirán en otoño junto con fotografías de los objetos originales.

Diversas vasijas de cerámica antiguas y fragmentos de piedra sobre una superficie de madera.
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