Saida Mirziyoyeva se reunió con representantes de Turkmenistán y Azerbaiyán en Asjabad

Jefa de la Administración Presidencial de la República de Uzbekistán Saida Mirziyoyeva En Asjabad, capital de Turkmenistán, se reunió con Oguljahon Atabayeva, vicepresidenta de la Fundación benéfica turkmena para la ayuda a niños necesitados, y con Leyla Aliyeva, vicepresidenta de la Fundación Heydar Aliyev de Azerbaiyán. Así lo informó Saida Mirziyoyeva en su canal de Telegram.

Saida Mirziyoyevadestacó que los diálogos trilaterales se están convirtiendo en una buena tradición. En cada uno de ellos, las ideas comunes se enriquecen y surgen oportunidades para implementar nuevos proyectos de cooperación.

«Nuestros diálogos se han convertido en una buena tradición. Cada vez que intercambiamos opiniones, nuestras ideas comunes se enriquecen y surgen nuevos proyectos de cooperación», escribió.

La jefa de la Administración Presidencial señaló que Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán están unidos por siglos de amistad, confianza mutua y valores compartidos.

«Deseo que nuestros encuentros sigan sirviendo al bien, se conviertan en acciones nobles que beneficien a las personas y acerquen aún más a nuestros países», dijo Saida Mirziyoyeva.

Para información, la reunión tuvo lugar el 20 de octubre en Asjabad. Además, Saida Mirziyoyeva, Oguljahon Atabayeva y Leyla Aliyeva participaron en eventos relacionados con la exposición de arte internacional «MAMA — Madre Naturaleza».