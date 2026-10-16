Saida Mirziyoyeva se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan

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Saida Mirziyoyeva se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan

La jefa de la Administración Presidencial de la República de Uzbekistán Saida Mirziyoyeva se reunió el 15 de octubre con el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Durante la reunión, se discutieron temas relacionados con la expansión de la amistad, la asociación estratégica y la cooperación práctica multifacética entre los países hermanos.

Los deseos del jefe de Estado y la asociación estratégica

Saida Mirziyoyeva se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan

Saida Mirziyoyeva compartió los detalles y sus impresiones sobre las negociaciones en su página oficial de redes sociales:

Saludos del Presidente transmitidos:

  • «Estoy feliz de haberme reunido con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. He transmitido los mejores y más sinceros deseos del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev », declaró.Relaciones sólidas:

  • Uzbekistán y Turquía están unidos por lazos de amistad sólida y cooperación estrecha; Análisis de perspectivas:

  • «Durante nuestro diálogo, discutimos los resultados de nuestros esfuerzos conjuntos y las perspectivas para fortalecer aún más las relaciones entre nuestros países», señaló la jefa de la Administración Presidencial. «Gratitud por la cálida acogida y la gran atención»

Saida Mirziyoyeva se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan

Saida Mirziyoyeva expresó su agradecimiento especial al líder turco por el respeto mostrado y la atención prestada a las relaciones bilaterales:

«Agradezco sinceramente al Sr. Presidente por la cálida acogida, la atención especial prestada a Uzbekistán y su apoyo a las relaciones amistosas entre nuestros pueblos hermanos» , subrayó.

Este diálogo de alto nivel servirá para llevar a una nueva etapa la cooperación amistosa, política y cultural que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años entre Uzbekistán y Turquía., — deb ta’kidladi u.

Mazkur yuqori darajadagi muloqot O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida so‘nggi yillarda jadal rivojlanib borayotgan do‘stona, siyosiy va madaniy-ma’rifiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Saida Mirziyoyeva se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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