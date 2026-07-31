Los presidentes inauguran el hotel de cinco estrellas «Bakú» en el lago Issyk-Kul (foto)

A la orilla del lago Issyk-Kul, Asia Central se ha inaugurado el hotel de cinco estrellas «Bakú», que se espera sea uno de los nuevos atractivos turísticos de la región. En la ceremonia solemne participó el Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, junto con los jefes de Estado de Asia Central y Azerbaiyán.

Ocupando un territorio de 17,2 hectáreas, el nuevo complejo no se limita a un simple hotel. En él se ha creado una infraestructura integral para el descanso, el deporte, las actividades de ocio y la celebración de reuniones internacionales de alto nivel.

Los presidentes examinaron las oportunidades del nuevo complejo

La ceremonia de inauguración del hotel «Bakú» se llevó a cabo en el marco de la reunión consultiva informal de los jefes de Estado de Asia Central y Azerbaiyán.

Shavkat Mirziyoyev y otros líderes se familiarizaron con las condiciones creadas para los huéspedes en el complejo, las habitaciones, las zonas de descanso y las capacidades para acoger eventos internacionales.

La participación conjunta de los jefes de Estado en la ceremonia de inauguración demuestra que el objeto se presenta no solo como un proyecto importante para el turismo interno de Kirguistán, sino también a escala de toda la región.

En el futuro, el complejo podrá permitir:

recibir delegaciones estatales y gubernamentales;

celebrar foros y conferencias internacionales;

organizar reuniones de negocios;

desarrollar el turismo familiar y prémium;

albergar eventos deportivos y culturales.

¿Cómo se ve el hotel en cifras?

El nuevo hotel de cinco estrellas está ubicado en un área de 17,2 hectáreas en la costa del lago Issyk-Kul.

El complejo incluye:

Objeto Indicador principal Edificio principal 7 plantas Superficie total Casi 30 mil metros cuadrados Habitaciones Más de 120 Territorio 17,2 hectáreas Instalaciones de ocio Piscina y parque acuático Oportunidades adicionales Infraestructura deportiva y de entretenimiento

La disponibilidad de más de 120 habitaciones permite al hotel recibir simultáneamente a una gran cantidad de turistas, delegaciones oficiales y participantes de diversos eventos.

Se entiende que una gran parte del territorio se destina no solo al edificio, sino también a la organización de áreas de recreación al aire libre, zonas verdes, campos deportivos y atracciones acuáticas.

¿A quiénes atraerán el parque acuático y la piscina?

La piscina y el parque acuático del complejo evitan que el hotel siga siendo un objeto destinado únicamente a viajes de negocios o eventos oficiales.

Esta infraestructura también puede hacerlo interesante para:

familias con niños;

quienes pasan las vacaciones de verano en Issyk-Kul;

amantes del descanso activo;

turistas extranjeros;

organizadores de eventos corporativos.

El turismo en Issyk-Kul se activa principalmente en la temporada de verano. La presencia de un parque acuático, piscina, campos deportivos e instalaciones de entretenimiento bajo techo sirve para que los huéspedes pasen más tiempo en el territorio del complejo.

Para un turista no basta con una habitación cómoda. También es importante a dónde ir durante sus vacaciones, qué ver y cómo pasar el tiempo. En el hotel «Bakú» se ha intentado combinar varios servicios en un solo territorio.

¿Por qué el hotel lleva el nombre de «Bakú»?

La asociación del nombre del hotel con la capital de Azerbaiyán también fortalece el significado simbólico del proyecto.

En un contexto donde el diálogo político, económico y cultural entre Asia Central y Azerbaiyán se intensifica cada vez más, que el nombre «Bakú» se le otorgue a un nuevo objeto turístico en la costa de Issyk-Kul puede percibirse como un signo de cercanía entre ambas regiones.

La participación activa de Azerbaiyán en las reuniones de los líderes de los estados de Asia Central aumenta la oportunidad de ampliar el transporte, el turismo y los lazos culturales a través del mar Caspio.

Desde este punto de vista, el nuevo hotel puede convertirse en un objeto que exprese simultáneamente:

el potencial turístico de Kirguistán;

las relaciones de amistad con Azerbaiyán;

una nueva forma de cooperación regional.

¿Qué oportunidades se han creado para los eventos internacionales?

Se destaca especialmente que se han creado condiciones en el hotel para la celebración de reuniones internacionales.

La disponibilidad de la capacidad de recibir delegaciones de alto rango en el complejo de cinco estrellas puede consolidar aún más a Issyk-Kul como un campo para la celebración de cumbres informales, foros de negocios y diálogos regionales.

Issyk-Kul tiene una serie de ventajas naturales para este tipo de reuniones:

alejamiento del ruido de las grandes ciudades;

la armonía de los paisajes montañosos y lacustres;

la oportunidad de llevar a cabo negociaciones en un formato seguro y cerrado;

combinar la reunión oficial con un programa de descanso;

dejar una fuerte impresión en los huéspedes extranjeros.

En reuniones informales, los jefes de Estado pueden comunicarse fuera de un protocolo estricto. Por lo tanto, un hotel de alto nivel y una infraestructura de descanso también adquieren importancia práctica para la diplomacia política.

¿Qué aportará el nuevo objeto a la economía local?

La actividad de un gran hotel no se limita solo a sus habitaciones. Alrededor de tales complejos se forma toda una cadena de servicios.

El nuevo objeto puede aumentar la demanda en las siguientes áreas:

servicios de alimentación y restaurantes;

transporte y traslados;

guías turísticos y excursiones;

limpieza y servicio técnico;

organización de eventos;

servicios de entretenimiento acuático y deportivo;

venta de productos locales y recuerdos.

Si los huéspedes también utilizan restaurantes, puntos de venta y objetos turísticos fuera del complejo, el impacto económico del proyecto se extenderá a las áreas cercanas.

Sin embargo, para esto será importante establecer servicios, rutas turísticas y programas de cooperación que conecten el hotel con los negocios locales.

¿Se está formando un nuevo modelo de turismo en Issyk-Kul?

La apertura en poco tiempo de objetos como un club de golf de categoría internacional y un nuevo hotel de cinco estrellas en Cholpon-Ata muestra que Kirguistán está intentando adaptar el turismo de Issyk-Kul a una nueva audiencia.

Si antes Issyk-Kul era conocido principalmente por sus playas, la naturaleza y el descanso familiar, ahora se le suman:

turismo deportivo;

turismo prémium;

turismo de negocios;

eventos internacionales;

destinos de descanso corporativo.

Si esta estrategia da resultados prácticos, Issyk-Kul podría dejar de ser solo un destino de vacaciones de verano para convertirse en un importante centro de reuniones y descanso de alto nivel.

¿Qué preguntas siguen abiertas?

Aunque se han anunciado los principales indicadores del hotel, algunos detalles económicos del proyecto aún no se han revelado.

Entre ellos:

cuánta inversión se ha introducido en la construcción del complejo;

cuántos puestos de trabajo se han creado en el hotel;

el precio de las habitaciones y las condiciones de reserva;

qué empresa gestionará el complejo;

cuántos huéspedes serán recibidos durante todo el año;

no se ha proporcionado información sobre la capacidad de las salas para eventos internacionales.

El verdadero impacto del proyecto se evaluará no solo con la inauguración solemne, sino con el flujo de visitantes, la calidad del servicio y su contribución a la economía local.

Conclusión principal

El hotel de cinco estrellas «Bakú», inaugurado en la costa de Issyk-Kul, se ha convertido en uno de los nuevos grandes objetos en la infraestructura turística de Kirguistán.

Construido en un territorio de 17,2 hectáreas, el complejo combina más de 120 habitaciones, piscina, parque acuático e infraestructura deportiva y de entretenimiento. Además de recibir a vacacionistas, también puede albergar eventos internacionales y reuniones de alto nivel.

Ahora, el problema principal es si la gran superficie y las condiciones modernas podrán atraer un nuevo flujo de turistas a Issyk-Kul y convertirlo en uno de los principales centros turísticos de la región.

En su opinión, ¿qué es lo que más atrae a los turistas a Issyk-Kul: la naturaleza, los hoteles modernos o los nuevos complejos de entretenimiento? ¡Deja tu opinión en los comentarios!